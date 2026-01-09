INAH niega permisos para instalación de medidores en el mercado Pino Suárez

El INAH no ha dado permiso para instalar medidores afuera del mercado Pino Suárez, pues las bardas afectan la imagen urbana histórica del centro de Mazatlán, señaló Servando Rojo, director del Centro INAH Sinaloa.

Tras la polémica desatada por la construcción de unas bardas sobre la banqueta frente al mercado municipal Pino Suárez por parte de la Comisión Federal de Electricidad, Rojo Quintero negó categórico que el instituto a su cargo haya otorgado el permiso para colocarlos en ese sitio.

"Nuestra posición ha sido, desde que nos enteramos, que ellos no tienen nuestro permiso ni del Ayuntamiento y somos las dos instancias que nos compete".

Advirtió que mientras la CFE esté cerrada con su normatividad de no instalarlos al interior del mercado, ellos seguirán firmes defendiendo su causa.

"Las obras que iniciaron afectan la imagen urbana y van contra la funcionalidad de un polígono protegido como Patrimonio Cultural de la Humanidad como es el Centro Histórico de Mazatlán".

En entrevista, el director del Centro INAH Sinaloa comentó que cuando el responsable de la Comisión Federal le informó que harían los trabajos, le respondió que primero hicieran el trámite ante la ventanilla única del INAH, ubicada en la calle Sixto Osuna, y se daría la postura.

“Nosotros como INAH no hemos dado el permiso para instalar los medidores de luz en donde lo están haciendo. A nosotros cuando nos dijeron que iban a hacer eso, les dijimos que primero iniciaran el trámite de solicitud y luego veríamos si se podía o no y no lo han hecho".

Dijo que como instituto propusieron el ejemplo del mercado en Hermosillo, Sonora, donde en el segundo piso metieron los medidores y transformadores en un espacio al interior.

“Lo mismo se puede hacer aquí en el mercado, pero se negaron y nuestra posición es que la CFE inició trabajos sin el permiso de nosotros. Es falso lo que dicen que nosotros dimos los permisos".

Reiteró que en el segundo piso del coloso de abastos llamado Pino Suárez hay un espacio vacío, al fondo de la zona de restaurantes, donde pueden instalarlos, y otra parte en la azotea. Los transformadores por su peso pueden ponerse en otro sitio, pero al interior del mercado.

Adelantó que el martes sostendrá una reunión con la Alcaldesa Estrella Palacios y los representantes del mercado para presionar al responsable de la Comisión Federal de Electricidad de cambiar el lugar para ubicar los medidores y transformadores, donde no afecten el entorno histórico del mercado ni el paso peatonal.

Las bardas se construyeron desde el pasado 23 de diciembre sobre la banqueta de la calle Leandro Valle, entre Aquiles Serdán y Benito Juárez, en el centro de la ciudad, y forman parte de un proyecto de electrificación en el que el Gobierno del Estado invierte 23 millones de pesos en cambiar las instalaciones del servicio en el mercado por resultar obsoletas y riesgosas actualmente.

El Centro Histórico de Mazatlán fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad debido al constante esfuerzo de sociedad civil, gobierno e iniciativa privada por conservar la belleza de sus edificaciones.

La arquitectura del Viejo Mazatlán es única y comunmente conocida como estilo neoclásico tropical.

Desde el siglo XIX, Mazatlán, gracias a su puerto, se convirtió en un punto importante para el comercio entre países, principalmente con Oriente y con Europa.