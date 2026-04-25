INAH propone plan integral para recuperar imagen original del Palacio Municipal de Mazatlán

Tras la polémica por el color del Palacio Municipal de Mazatlán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia planteó ir más allá del debate cromático y avanzar en la recuperación integral del inmueble, con el retiro de elementos añadidos que han alterado su valor histórico y su imagen original.

De acuerdo con el delegado del INAH, Servando Rojo Quintero el edificio data de 1856 y originalmente contaba con una estructura de dos niveles y una fisonomía tradicional, la cual fue modificada entre 1978 y 1980 con la incorporación de un recubrimiento de cantera.

El funcionario señaló que esta intervención no solo alteró la apariencia del inmueble, sino que implicó el uso de materiales de baja calidad que actualmente presentan deterioro visible.

“Ese edificio del Ayuntamiento es del año 1856 era un edificio de dos niveles, totalmente con una fisionomía tradicional. Pero en 1978-80 llegaron y le metieron una cantera, la forraron con una cantera, desaparecieron el monumento histórico, pero no solamente lo desaparecieron es una cantera de muy mala calidad”, explicó.

Explicó que la reciente controversia surgió luego de que, tras pintas realizadas el 8 de marzo, se intentara cubrirlas; sin embargo, debido a las condiciones de la cantera, se optó por aplicar pintura, lo que derivó en un tono rosa intenso que generó críticas.

“Lo que ellos pintaron fue un agregado, le llamamos nosotros, o sea, un elemento que distorsiona al monumento histórico, que en realidad lo que procede junto con un remate que metieron también en el frente en fachada, todo se tiene que retirar”, resaltó.

Indicó que posteriormente el Ayuntamiento realizó pruebas hasta ajustar el color, tema que incluso dejó de discutirse en la última sesión de Cabildo.

No obstante, subrayó que el problema de fondo no es el tono aplicado, sino la presencia de “agregados” en la fachada, como la cantera y remates, que distorsionan el carácter de monumento histórico.

En este sentido, el INAH propuso desarrollar un plan integral que contemple el retiro de estos elementos y la recuperación de la imagen original del edificio.

Añadió que este proyecto podría incluir también la intervención de la Plaza de la República, ubicada frente al Palacio Municipal, la cual es uno de los principales puntos de llegada para turistas, incluidos pasajeros de cruceros.

Sin embargo, señaló que tanto el edificio como su entorno presentan un deterioro que requiere atención integral.

Indicó que el Ayuntamiento ha mostrado disposición para trabajar en este plan, cuyo objetivo es devolver al Palacio Municipal su esencia histórica como parte del patrimonio cultural de Mazatlán.

“Es lo que vamos a ver con ellos para que se trabaje el proyecto... Ya lo platicamos ya... ellos están en disposición de trabajar en el plan que integraría también la Plaza de la República que está enfrente”.

“Es un paseo muy deteriorado todo el turismo que llega a Mazatlán, los cruceros, todos, allí se bajan. Es un lugar muy listo por que están en mal estado, requieren todos los sectores a la plazuela y el edificio del ayuntamiento”.