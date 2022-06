$!Inapesca asegura que la pesca en México está en ‘buen estado’

También expresó que en nuestro País hay especies en riesgo, desde luego, afortunadamente no son pesqueras en su mayoría, por ejemplo el caso de la vaquita, que es un mamífero marino que no se pesca ni se aprovecha de ninguna manera, y la totoaba, también en el Alto Golfo de California, que están todavía en peligro de extinción según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en su norma.

“Pero nosotros hemos llevado a cabo investigaciones en Guaymas en particular y encontramos que la población de totoaba se encuentra en buen estado, entonces es cuestión de trabajar con la Semarnat para modificar la norma y hay otras pesquerías, por ejemplo, el mero en el Golfo que necesitan recuperarse, pescado blanco en Pátzcuaro, en el que estamos trabajando para sembrar y recuperar esas poblaciones”, dijo en entrevista.

También expresó que Mazatlán es el epicentro de la pesca del camarón, que en general se encuentra en buen estado, el café y el blanco se encuentran bien, ocasionalmente la flota va a Baja California a pescar y obtiene buenas ganancias, hay años que está bien y está mal.

“Pero en general el camarón café y el blanco se encuentran bien, con el que tenemos algo de problema es con el azul y en particular en el Alto Golfo (de California) por la captura ilegal”, continuó Arenas Fuentes.

Precisó que hay tres componentes para una administración saludables de los recursos, la primera es la investigación, que eso es lo que hace el Inapesca, dicha institución no da permisos ni concesiones, solamente hace investigación y esa investigación se le da a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a veces a la Semarnat y otras instituciones, pero en su mayor parte a la Conapesca para que tome las medidas administrativas.

El segundo componente es la administración y ordenamiento que recae en la Conapesca y la tercera es la inspección y vigilancia que tiene también la Conapesca, pero también con la Secretaría de Marina y otras instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

“La investigación en México en el Instituto que yo dirijo y otras instituciones se encuentra en bastante buen estado a pesar de todos los temas presupuestales y la Carta Nacional Pesquera nos lo demuestra así, la Carta es un instrumento que tenemos desde hace más de 20 años, es pública, está en el Diario Oficial, quien quiera la puede consultar y ahí se determina en qué estado se encuentran las poblaciones”, recalcó el funcionario federal.

“Entonces a pesar de lo que escuchamos sí hay pesquerías deterioradas, pero también hay algunas posibilidades y en general la pesca en el país se encuentra en buen estado”, dijo.

“El atún lo comemos 130 millones de mexicanos, lo que pasa es que algunos se llevan la palma como aquí en Sinaloa que comemos un montón de pescado, pero en el centro necesitamos mejorar eso, yo no creo que sea (por falta de) accesibilidad, porque hay productos como el atún o sardina que se pueden enlatar o secos y se pueden transportar y conservar por mucho tiempo”.

Recalcó que hay razones históricas y culturales por las que los mexicanos en general comen poco pescado, pero si uno va a Japón a los niños en los parques algunos señores llegan como aquí vendiendo paletas, pero allá no son paletas sino palitos con un pedacito de pulpo o de calamar caramelizado y eso es lo que compran los menores de edad.

“Yo siempre he pensado que México tiene un gran potencial, tenemos una zona económica exclusiva muy grande y lo que necesitamos es educar a nuestro pueblo para que poco a poco vayamos consumiendo más pescados y mariscos, en el futuro, hacia el 2050 y más allá va ser muy difícil que la producción de pescados y mariscos no ocupe un lugar más importante y sobre todo a través de la acuacultura, ¿por qué?, porque la producción de carnes de borrego, de cerdos va ser cada vez más problemática, requiere mucha agua, mucho espacio, mucho alimento, en cambio la acuacultura, sobre todo la acuacultura en el mar no requiere nada”.