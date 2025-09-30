$!Inaugura Conselva sistema de captación de agua de lluvia en preparatoria de Mazatlán

MAZATLÁN._ Como parte de una estrategia para impulsar Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) en la ciudad, Conselva inauguró oficialmente un módulo demostrativo de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) en CBTis 051, con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental entre la comunidad estudiantil y promover un uso más eficiente del agua. De acuerdo a un comunicado, los SCALL permiten aprovechar el agua de lluvia en actividades como la limpieza, el riego de jardines y la descarga de inodoros, reduciendo la presión sobre la red municipal de agua potable. Al mismo tiempo, ayudan a mitigar inundaciones al interceptar y almacenar el escurrimiento pluvial.







Prueba de ello, es que el sistema instalado se llenó en tan solo dos eventos de lluvia, logrando recolectar 6 mil litros a partir de una superficie captadora de 120 metros cuadrados. Esto podría abastecer a una familia de cinco personas por alrededor de 40 días. “Ya vamos a poder usar esa agua en los inodoros y áreas verdes de tal manera que no solo vamos a tener el beneficio de que esa agua ya no vaya a las calles sino aparte poder disminuir nosotros el costo de consumo de agua”, expresó Gil Ureña, director de la institución. En su intervención, Sandra Guido, directora ejecutiva de Conselva, destacó que ante los efectos del cambio climático es necesario actuar hoy para prevenir mañana.





