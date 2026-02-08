$!Inaugura Hospital Marina Mazatlán sus nuevas áreas de centro renal, check Up y resonancia magnética

MAZATLÁN._ En busca de ampliar positivamente su capacidad de atención médica, el Hospital Marina Mazatlán inauguró sus nuevas áreas de Centro Renal de Alta Especialidad y Hemodiálisis (CREAH), check up preventiva y resonancia magnética; además de cuatro modernas habitaciones suite VIP.

La ceremonia de corte de listón estuvo encabezada por el doctor Jesús Manuel Santiago Osuna, director de Hospital Marina Mazatlán; y contó con la presencia de líderes empresariales, sector médico y especialistas del gremio; mientras que la bendición de los espacios corrió a cargo del Padre Concepción Hernández.

Entre las novedades, el Centro Renal cuenta con camillas, Central de Enfermería, Sala de Procedimientos, consultorio de Nefrología, sala de Tratamiento de agua, almacén, y baño; en tanto que el área de check up ofrecerá diversos paquetes enfocados en afecciones específicas y otros en rangos de edad.











Por su parte, el área de resonancia magnética aumentará su precisión al diagnosticar padecimientos y reducirá el tiempo de espera. Mientras que las cuatro suite VIP están equipadas con cama, monitor, bombas de infusión, espacio amplio y baño privado; además de contar con colores cálidos para mayor tranquilidad de los pacientes.

Pablo Maggiani Aguilera, nefrólogo con especialidad en Trasplante Renal, y encargado del Centro Renal de Alta Especialidad y Hemodiálisis (CREAH), destacó todos los procedimientos que esta nueva área ofrece los pacientes; sin olvidar la calidad y la comodidad que caracterizan al inmueble.

“Estamos muy emocionados por la inauguración oficial del CREAH, que es un Centro Renal de Alta Especialidad. Entonces, aquí hacemos hemodiálisis, principalmente una terapia de sustitución en los pacientes que tienen problemas de enfermedad del riñón. También tenemos un área de procedimientos en donde colocamos accesos vasculares y hacemos biopsias de riñón”, explicó Maggiani Aguilera.





“Definitivamente el Centro CREA busca darle a la población de Mazatlán una hemodiálisis de alta calidad y de mucha comodidad para el paciente. Es un valor agregado que ofrecemos y que no lo ofrece ninguna otra unidad, me atrevo a decir que de Sinaloa. Además, contamos actualmente con tres máquinas de hemodiálisis en donde se puede atender tres pacientes al mismo tiempo”.

La prevención Jorge Pagola Bernal, especialista en Medicina Familiar y encargado del área check up del Hospital Marina Mazatlán, señaló que esta área nació de las necesidades que hay en el tema de la medicina preventiva, es decir, el diagnóstico anticipado de las enfermedades antes de que se compliquen, e incluso antes de que se presenten.

Con la implementación de estas innovadoras extensiones, el Hospital Marina Mazatlán, ubicado en la avenida Carlos Canseco (La Marina), en el puerto, refuerza su capacidad de atención médica especializada a través de la alta calidad, medicina preventiva, tecnología y confort que ofrece a sus pacientes.