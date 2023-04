La Notaría Pública Número 235 fue nombrada el 13 de noviembre del 2020.

“Yo fuí nombrada Notaria Pública el 13 de noviembre del 2020, me dieron mi Fiat, pero mi residencia me la dieron en La Cruz, de Elota, laboré un año allá, y al año el Gobierno del Estado me trasladó a la ciudad de Mazatlán con residencia para ejercer el Fiat de Notario aquí. Cualquier persona que requiera una asesoría, algún documento que de fe, algún poder que necesite otorgar, puede acudir aquí con nosotros”, dijo.