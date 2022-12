$!Inaugura Rocha ampliación de la Avenida Santa Rosa, en zona popular de Mazatlán

”Es la primera obra de importancia que hago en Mazatlán, qué hice, dije búsquenme una avenida donde no haya mar, que esté en el área de las colonias populares, que descubramos los problemas que tienen esas colonias para arreglarlos, Santa Rosa me dijeron luego, luego”, añadió Rocha Moya ante decenas de beneficiados, el Alcalde Édgar González Zataráin y funcionarios estatales y municipales.

“Me gustó mucho que dijeran que no se imaginaban eso, pues ¿quién la pidió? ¿dónde anduvieron con pancartas para pedir que se hiciera? Nosotros la escogimos, y vimos que iba a pasar por muchas colonias populares y claro, Mazatlán nos gusta por su carácter turístico y vamos a seguir atendiendo el tema turístico para que vengan y haya trabajo, pero no podemos descuidar las áreas donde viven los que trabajan el turismo, la gente pobre, los trabajadores, las trabajadoras”.

“Por eso es muy importante esto que estamos haciendo aquí, ¿y qué me he encontrado? Que muchas colonias no tienen certeza jurídica de su lote, y ahora que valen más -por la plusvalía que les generó esta obra- no van a faltar los vivales que se los quieran quitar, pero no los vamos a dejar, se los vamos a regularizar todos”, enfatizó al tiempo de girar instrucciones al comisionado de Vivienda del Estado de Sinaloa, Antonio Castañeda Verduzco que iniciara cuanto antes con todos los trámites.