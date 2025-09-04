$!Inaugura Rocha Moya el Sendero de Paz en Santa Fe, en Mazatlán

Reclamos de seguridad, luz, alumbrado, agua y drenaje le llovieron al Gobernador Rubén Rocha previo a inaugurar el Sendero de Paz en Santa Fe.
Ante los gritos insistentes de los habitantes de diversas colonias de Mazatlán, les respondió que por eso anda en Mazatlán para recoger las peticiones y dar las instrucciones necesarias.
Así como el centro de salud cercano, que también le pidieron y que se lo encargó al secretario de salud lo revise con el IMSS Bienestar.
El Sendero de Paz incluyó el equipamiento de 2 canchas de futbol empastada y de básquet, área de juegos infantiles, arborización en zona de convivencia familiar con una inversión de 2 millones 542 mil pesos, según datos del municipio.
En cuanto a los servicios de luz, agua, drenaje y luminarias, dijo el Gobernador le corresponde dotarlos al municipio de Mazatlán y en pleno mensaje se los encargó a la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez.
También asistió el grupo de las empacadoras a quienes les anunció que ya están dentro del programa de Bienpesca y que solo falta detallar algunas cuestiones.
En su discurso, insistió que atenderán la problemática social y de esparcimientos con sitios seguros y Senderos de la Paz como el de Santa Fe a petición de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.
“Me llevo sus peticiones y además les digo que seguiré entregando escrituras que a la fecha llevamos entregadas más de 300”, se justificó.
También le pidió a las corporaciones instalen puntos de seguridad para cuidar a las familias que habitan en Santa Fe para que se sientan seguros.