$!Inaugura Rocha Moya el Sendero de Paz en Santa Fe, en Mazatlán

Reclamos de seguridad, luz, alumbrado, agua y drenaje le llovieron al Gobernador Rubén Rocha previo a inaugurar el Sendero de Paz en Santa Fe. Ante los gritos insistentes de los habitantes de diversas colonias de Mazatlán, les respondió que por eso anda en Mazatlán para recoger las peticiones y dar las instrucciones necesarias. Así como el centro de salud cercano, que también le pidieron y que se lo encargó al secretario de salud lo revise con el IMSS Bienestar.









El Sendero de Paz incluyó el equipamiento de 2 canchas de futbol empastada y de básquet, área de juegos infantiles, arborización en zona de convivencia familiar con una inversión de 2 millones 542 mil pesos, según datos del municipio. En cuanto a los servicios de luz, agua, drenaje y luminarias, dijo el Gobernador le corresponde dotarlos al municipio de Mazatlán y en pleno mensaje se los encargó a la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez. También asistió el grupo de las empacadoras a quienes les anunció que ya están dentro del programa de Bienpesca y que solo falta detallar algunas cuestiones.









