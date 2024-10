$!Inauguran área remodelada de Quirófanos en Hospital Margarita Maza de Juárez

“Recuerden que este tema inició precisamente con el cierre, que además, yo siempre lo dije, fue oportuno porque las condiciones estaban de verdad una cosa horrible, Quirófanos era algo inoperable y que bueno que lo hizo en ese momento (Coepris, la suspensión) y obligó obviamente eso a que nosotros la administración tuviera que hacer una inversión extraordinaria, una inversión más menos de 15 millones 367 mil pesos no solamente ,lo que son los Quirófanos”, añadió González Zataráin en su mensaje previo al corte de listón inaugural.

Después de siete meses de que fue suspendida por personal de la Comisión Estatal para la Prevención Contra Riesgos Sanitarios por no cumplir con todos los requisitos que se requieren, este miércoles fue inaugurada la recién remodelada área de Quirófanos y Selle en el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”, en Mazatlán.

“Hubo otras reparaciones a todo el sistema eléctrico que tuvo que reconsiderar, poner plantas de emergencia, poner una subestación, no existía una subestación (eléctrica) en el hospital, todo el tema que tiene que ver con los gases médicos, cambió toda la dinámica de los Quirófanos, cosas que antes no existían, por ejemplo antes, y le agradezco a Cuauhtémoc que le haya dado seguimiento a todo este tema, pero por ejemplo antes un aire acondicionado del Quirófano era difusor, eran los mismos que te trasladaban las bacterias desde la recepción, desde lo que eran salas de recuperación y el Quirófano, entonces nada más daba vueltas a lo que el aire por todo el sector del Hospitalito, no era separado, ni siquiera eso tenía este hospital, era algo muy delicado”.

Lo anterior era delicado porque no se puede tener la misma ventilación desde el área pública, de los pasillos, de las salas de recuperación, de Maternidad y luego de los Quirófanos, era imposible eso, por lo que se tenía que hacer una obra de calidad y extraordinaria, reiteró el Presidente Municipal.

Este 30 de octubre se inauguraron los dos quirófanos ya rehabilitados y con los requisitos que deben cumplir, además del área de Selle o donde se realizan labores de esterilización, todo con supervisión de personal de Coepris, quien en esta semana retiró finalmente los sellos de suspensión y para mañana jueves está programada la primera de las cirugías que se realizarán en uno de los quirófanos, faltan los trabajos en el área de Maternidad, se dio a conocer en el evento.

Con los dos quirófanos rehabilitados la inversión que se hizo en ellos se recuperará la inversión realizada de aquí a enero próximo porque ya no se pagarán cirugías que se realizaban por fuera en clínicas u hospitales, se dio a conocer.