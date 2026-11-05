$!Inauguran bardas comunitarias ‘#HastaAquí: Soluciones basadas en la Naturaleza para un Mazatlán Resiliente’

MAZATLÁN._ Conselva, Costas y Comunidades A.C., en colaboración con el CBTis 51, realizó el recorrido “#HastaAquí: Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para un Mazatlán Resiliente”, una iniciativa orientada a visibilizar la vulnerabilidad de la ciudad frente a los impactos del cambio climático y las soluciones para enfrentarlo. El recorrido dio inicio sobre la calle Zeus con el corte de listón inaugural de la primera de una serie de bardas informativas y comunitarias que promueven SbN en la ciudad.

El corte del listón estuvo encabezado por Jorge Gil Ureña, director del CBTis 51; Citlali Pimentel, supervisora general de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Mazatlán; Andoni Barba Hernández, coordinador de Medio Ambiente del Instituto Municipal de Planeación; y Olivia Guzón, coordinadora de comunicación y movilización ciudadana de Conselva. La barda inaugurada muestra el mensaje “#HastaAquí puede inundarse, #HastaAquí llega la angustia”, visibilizando una marca a un metro de altura anunciando el potencial de inundación de la calle, según el Estudio de Vulnerabilidad Socioambiental para Mazatlán ante el Cambio Climático, presentado pro la organización.

“En Mazatlán, la frase #HastaAquí tiene varios significados: es la marca de humedad que deja el agua dentro de las casas en cada temporada de lluvias, es el límite al que llega la angustia de las familias y hoy se vuelve un llamado ante el problema de las inundaciones”, dijo Guzón. Además, se presentó una segunda barda que hace alusión a la función de la vegetación para reducir la temperatura en la ciudad. Durante el acto se destacó que esta es la primera de más bardas que se proyecta intervenir en zonas clave de la ciudad para promover la resiliencia urbana.

El recorrido contó también con la participación de miembros de la Red de Colectivos Ambientalistas de Mazatlán, entre ellos Teizo Osuna y Vania Rodríguez, quienes compartieron un mensaje reflexivo sobre los beneficios del manglar como una SbN que ya cumple su función en la zona. El recorrido continuó en las instalciones del CBTis 51 con una demostración del Sistema de Captación de Agua de Lluvia y una charla sobre cómo usar el explorador de vulnerabilidad para conocer los peligros climáticos a los que la ciudadanía está expuesta en Mazatlán. “Mazatlán tiene todo para ser la ciudad que merecemos: un lugar próspero, seguro e innovador, capaz de adaptarse al cambio climático. Nuestra mejor defensa ya existe y es la propia naturaleza; si la integramos con inteligencia a la planeación de la ciudad, podemos convertir nuestra mayor vulnerabilidad en nuestra mayor fortaleza”, reiteró Guzón.