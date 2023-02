También dijo que le da mucho gusto que la titular de este Centro de Justicia sea la ex Síndica Procuradora de Mazatlán, Elsa Bojórquez Mascareño, quien también ha sido víctima de violencia política por parte del ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, también ex Secretario de Turismo en la entidad, quien del 1 al 3 de marzo tendrá que presentarse ante una autoridad judicial en Culiacán por dos expedientes en su contra.

Ante el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya y autoridades de los tres niveles de gobierno, recalcó que la labor de este centro va ser mucho más amplia, se quiere que las mujeres se organicen, denuncien, que se deje atrás esa práctica del silencio que ya sea por miedo o por vergüenza no se ejecuta supuestamente para no dañar a la familia, pero no denunciar hace más daño porque la violencia no solo permanece, sino que se reproduce.

“Y el objetivo que tenemos con este tipo de centros de Justicia es erradicar la violencia contra las mujeres en todos los espacios, que ninguna mujer tenga miedo de ir a estudiar, de ir a su centro de trabajo y laborar, de caminar por las calles o espacios públicos en Mazatlán y en cualquier parte de Sinaloa o del país, pero también queremos que las mujeres no tengan miedo de regresar a su casa porque ahí lamentablemente es donde están los mayores niveles de violencia”, reiteró el Subsecretario.

“Y estoy convencido que si hacemos el trabajo de manera conjunta vamos a lograr lo más importante: garantizar el derecho a las mujeres a vivir con dignidad y a vivir con su derecho pleno a una vida libre de violencia en el municipio y en todo el País”.

También anunció que este mismo año se tendrá en Ahome otro Centro de Justicia para las Mujeres y antes de que concluya esta administración federal se construirá otro Centro de Justicia para las Mujeres en Guasave.