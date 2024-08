Aunque ya lleva un mes operando en el Polideportivo, este martes se realizó la inauguración formal del Comedor Comunitario de Save the Children en la Sindicatura de Villa Unión en coordinación con el DIF e instituciones como el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este es el Comedor Comunitario 21 que Save the Children abre en Sinaloa, principalmente para niños de familias jornaleras agrícolas, pero también apoya a la niñez de las comunidades donde operan.

“Save the Children México tiene más de 50 años trabajando en proyectos que promueven los derechos de las niñas y los niños, adolescentes también, enfocados en una integridad, podrían ser ejemplos, de salud, educación, de gestión también de incidencia y aquí en Sinaloa Save the Children tiene cerca de 20 años trabajando en proyectos en pro de la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes principalmente”; dijo la líder de Proyecto de Save the Children en la Zona Centro de Sinaloa, Cyndy Quiñónez Santiago.