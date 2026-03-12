$!Inauguran Comedor Humanitario en Mazatlán para apoyar a personas vulnerables

MAZATLÁN._ Con el propósito de brindar alimento a personas en situación de calle y de escasos recursos, fue inaugurado el Comedor Humanitario Mazatlán, un espacio que ofrecerá comida gratuita a quienes más lo necesitan. Fue la mañana de este jueves cuando se abrieron las puertas de manera oficial de este centro comunitario, el cual busca apoyar de manera solidaria a aquellas personas que enfrentan dificultades para poder acceder a algo tan básico como lo es el alimento.

La apertura de este espacio se llevó a cabo bajo la bendición por parte del Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, quien compartió un mensaje a los fundadores de este proyecto, Francisco Vega y su esposa Martha Carrillo, por realizar este tipo de iniciativas. “Nos alegra que haya iniciativas en orden a favorecer esa urgente necesidad de la alimentación de los más pobres, de los más necesitados, de los abandonados, de los que están solos”, comentó. “Por desgracia, existe en nuestra sociedad muchos hermanos y hermanas necesitados de la ayuda de los demás en distintos ángulos, tanto en la enfermedad como en lo más básico que es la alimentación”.

Además, para darle más formalidad a la inauguración, tuvo lugar el corte de listón, así como la primera entrega de alimentos, beneficiando a cerca de 80 personas en esta primera jornada. Francisco Vega expresó que esta iniciativa nació hace más de cinco años como un esfuerzo familiar para apoyar a personas que viven en la calle o enfrentan dificultades para acceder alimentos. En este sentido, destacó que junto a su esposa y sus hijos, comenzaron a repartir comidas de manera semanal en el atrio de la Catedral de la Inmaculada Concepción, tras recibir autorización de la iglesia, atendiendo principalmente a personas que deambulaban o pernoctan en la zona. “Empezamos con el señor Obispo, quien nos autorizó que de manera semanal tuviéramos un lugar donde pudiéramos dar comida a las personas que andan deambulando y que pernoctan por ahí”, declaró.





Sin embargo, en la actualidad con la inauguración de este espacio ven un sueño hecho realidad, considerando que este comedor comunitario les permitirá fortalecer esta labor solidaria. “Siempre tuvimos el sueño de buscar cristalizar un lugar donde podamos hacer comida y estarle dando a las personas. Hoy vemos ese sueño cristalizado y estamos dando inicio a esto”, expresó. El comedor comunitario ofrecerá alimentos los días lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 12:00 horas, mientras que los sábados continuará el servicio en el atrio de Catedral de 10:30 a 11:30 horas, tal como se ha realizado durante los últimos cinco años. Francisco y Martha comentaron que aunque el proyecto inicia con estos días de servicio, se espera que con el tiempo se pueda ampliar conforme se sumen más voluntarios y benefactores.



