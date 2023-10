“Creo que la mayoría de los que estamos aquí saben a qué nos dedicamos principalmente nosotros en el Grupo Petroil, normalmente cuando aperturamos una estación de servicio, o un tema de transporte o una planta, casi nunca hacemos una inauguración formal, se trata de un negocio común y corriente, e invitamos a nuestras familias a nuestros colaboradores y siempre la presencia del Padre que nos acompaña a dar la bendición que iniciamos, sin embargo, el día de hoy es muy distinto porque no estamos abriendo un negocio común y corriente, me permití y esta vez pedí a nuestros colaboradores que nos ayudaron a invitar, a nuestras autoridades, a las fuerzas castrenses, a los representantes de las cámaras empresariales, a nuestros socios comerciales, a los dirigentes de transporte, a las lideresas de nuestros comedores públicos, que también están invitados que espero que estén aquí, por supuesto a los medios de comunicación, a mi familia, mis amigos y mucha gente muy querida”, dijo.

“Esta escuela suma un esfuerzo muy importante ya de muchos años, de un sueño que concebimos hace más de 10 años, yo recuerdo hace 10 años haber estado buscando esta propiedad para hacer nuestras oficinas, nuestro corporativo, y cuando finalmente se logró, lo menos que quisimos fue hacer un corporativo, porque este edificio estaba inicialmente con ese propósito tan noble que es la educación; muchos de ustedes saben que nuestras empresas están muy comprometidas con el valor de la comunidad, siempre que tengo la oportunidad de platicar con mis hijos y mis compañeros les digo que no vale quejarse, que no vale señalar, que no hace falta estar llorando si no va a venir acompañado de una propuesta para cambiar las cosas que no nos guste, y esto es IMAA, es incidir de manera positiva en nuestra comunidad de la mejor manera que lo podamos hacer, educando a los que sigan”, comentó.