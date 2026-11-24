Con un programa de cuatro días de capacitación en combate de incendios, búsqueda de personas y operaciones de rescate, se llevó a cabo la ceremonia inaugural del Primer Congreso Internacional de Bomberos Mazatlán 2026 en el Centro de Convenciones. El encuentro, realizado bajo el lema “Unidos por la Preparación y Profesionalización de los Bomberos”, reúne a alrededor de 400 participantes, contando entre los asistentes con bomberos de distintos estados de México y del extranjero, así como instructores de Estados Unidos y Chile. Durante la inauguración, el comandante del Honorable Cuerpo Voluntario de Bomberos Mazatlán, Saúl Alfredo Robles Chávez, señaló que el congreso se organizó para que los participantes compartan experiencias y lleven a sus corporaciones técnicas que puedan aplicar en la atención de emergencias.

“Siempre he creído que una de las mejores inversiones que podemos hacer por nuestros bomberos es apostar por la capacitación, porque capacitar a un bombero no solamente significa enseñarle nuevas técnicas o mejorar sus habilidades, significa la herramienta para tomar mejores decisiones, para trabajar con mayor seguridad y, sobre todo, para que después de cada emergencia pueda regresar sano y salvo a casa con su familia”, comentó. Entre los temas de capacitación que enumeró Robles Chávez, figuran los incendios estructurales y en embarcaciones, la búsqueda primaria, las emergencias con gas LP y los rescates en elevadores, acantilados y palmeras, donde, el programa también incluye rescate acuático con la participación de la Policía Acuática de Mazatlán. El comandante destacó que personal de Bomberos Mazatlán se encargará de la instrucción en operaciones contra incendios en embarcaciones, reconociendo el trabajo de los elementos de la corporación que participaron en la organización del encuentro y el respaldo del patronato, las autoridades y las empresas que contribuyeron a realizarlo. “Este congreso nace precisamente de esa visión, compartir conocimientos, intercambiar experiencias, fortalecer nuestra hermandad y demostrar que cuando trabajamos unidos podemos lograr grandes cosas y lleva la esencia de cada uno de ustedes, lleva su esfuerzo, su compromiso, su dedicación y, sobre todo, ese gran sentido de pertenencia que tiene nuestra institución. Este logro no es de una sola persona, es de todos ustedes”, declaró. La presidenta del Patronato de Bomberos Mazatlán, Lourdes Magallón Huerta, expresó que el apoyo a la corporación abarca la gestión de unidades, equipos e instalaciones, así como la búsqueda de oportunidades para que sus integrantes se capaciten y compartan experiencias con otros departamentos. “Desde el patronato sabemos que apoyar a nuestros bomberos no significa solamente gestionar unidades, equipos o instalaciones, también significa brindarles oportunidades para aprender, compartir experiencias y regresar mejor preparados para cada emergencia”, manifestó.

Pedro Perfecto Lugo, representante del Departamento de Bomberos de Tijuana, identificó el equipamiento, la seguridad social y la capacitación como tres necesidades de los cuerpos de bomberos. Indicó que encuentros como el de Mazatlán permiten atender la preparación del personal mediante el intercambio entre corporaciones. “La capacitación es una de las mejores inversiones que podemos hacer como bomberos. Porque lo que hoy aprendemos en un aula o en un campo de entrenamiento, mañana se verá reflejado en la calle, donde nuestras decisiones pueden salvar vidas”, dijo. El director del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, acudió en representación de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, y en su intervención, señaló que la profesionalización ayuda a reducir la vulnerabilidad del personal y de las instituciones ante emergencias asociadas con fenómenos naturales, actividades humanas y materiales peligrosos.



Reconoce Alcaldesa el intercambio entre corporaciones Palacios Domínguez, quien se encargó de la declaratoria inaugural, destacó la participación de bomberos de San Diego, Los Ángeles, Tijuana y otros puntos del País, señalando que el intercambio permite a los elementos de Mazatlán conocer cómo se han atendido emergencias similares en otras ciudades e incorporar esas experiencias a su trabajo. “Quien llega a una emergencia con conocimiento, con técnica y con la experiencia de colegas que enfrentaron situaciones como esa en otras ciudades, llega aún mejor”, dijo. De esta forma, con la inauguración en el Centro de Convenciones, el Primer Congreso Internacional de Bomberos Mazatlán 2026 abrió cuatro jornadas de conferencias y talleres en los que elementos de México y del extranjero compartirán técnicas de combate de incendios, búsqueda de personas y rescate.