En su mensaje en representación del Alcalde Édgar González Zataráin, la directora del Instituto Municipal de Planeación, Leticia Alvarado Fuentes, recordó que la Coordinación de Investigación Aplicada de dicho Instituto inicia una serie de trabajos el año pasado y se propuso hacer un proyecto para postularlo por tercera vez a la Fundación Bloomberg Philanthropies y esta vez sí se ganó beneficiándose con 25 mil dólares que a final fueron el inicio de esto, pero no fue suficiente.

”Y también un agradecimiento muy especial a los comerciantes que están esperanzados de que ésto sea bueno y no malo para sus negocios, están esperando que la gente pueda utilizar este espacio y pueda hacer uso de los servicios y de lo que ellos ofrecen para convertir este sitio en un lugar más animado, vecinos de las colonias, ya hemos comentado ayer con un video, se están animando a embellecer el camellón con plantas, de eso se trata, de que la gente se contagie de estos proyectos que pueden ser la semillita para hacer cosas más importantes”.

”Ojalá que la gente pueda responder a la expectativa de hacer este cruce más seguro, no sólo los automovilistas bajando su velocidad, sino los peatones ayudándonos a cruzar por las cebras, por los lugares en los que idealmente se está más seguros, mantengámonos en contacto la gente, los vecinos que están acá, que nos ayudan a hacer este espacio más vivo”, recalcó.

”Esta parte la hicimos con apoyo de una fundación internacional, de Bloomberg, que nos dio 25 mil dólares, normalmente no se contemplan este tipo de acciones en los presupuestos municipales, entonces vamos a ver de qué manera, quizás ahora con la nueva administración pueda haber apoyo para hacer esto, esta es una prueba, se tiene que evaluar al mes, a los tres meses y a los seis meses, tenemos que mandar esos reportes a los que nos dieron el dinero, entonces sí sí funciona entonces ya tendremos mayor argumento para decirle al Gobierno Municipal mira”.

Manifestó que hay otros puntos complicados en donde necesariamente tiene que haber esta consciencia de que los automovilistas no son los únicos que tienen derecho a la ciudad.

”Tenemos muy ubicados ya los puntos en donde hay mayor siniestralidad, entonces ojalá esta prueba salga, que la gente se habitúe a cruzar por donde debe de ser, que los automovilistas no les importe que va cruzando un peatón y le pisen más fuerte y pues de eso dependerá de que podamos pedir apoyo para otros; el cruce donde está Plaza Acaya, ese también porque ahí cruzan muchas personas para tomar el camión, para trasladarse, ese es uno”, señaló.

”Otro en la Juárez, que ahí parece que no hay ni las rayas de enmedio, se necesita poner orden y en ese sentido visual, por eso es que nosotros apostamos a que con esta intervención del artista pudiera ser más visible que la sólas rayas de cebra, la obra de ‘Lesor’ que trabajó con los niños de las escuelas de alrededor para preguntarles qué era lo mazatleco y los niños lo dibujaban, entonces mucho de lo que hizo ‘Lesor’ está inspirado en lo que los niños dijeron”.

En dicho crucero además del pintado de las rayas de cebra por donde deben cruzar los peatones, el artista Carlos Loaiza, dijo que no solamente fue intervención suya en la parte artística, sino mucho principalmente de niños y jóvenes de las escuelas Secundaria 2, primarias, entre otras.

”Entonces es un proyecto que se unieron fuerzas con talento y arte mazatleco, es un orgullo el representar esta obra en este lugar y no solamente fue mía como les digo, sino niños y jóvenes estuvieron haciendo bocetos de qué es lo que querían ver plasmado en este lugar, entonces lo que yo hice fue agarrar todas esas ideas, todos esos dibujos y poder expresarlos en este mural, lo que se me hace impresionante es que no solamente niños y jóvenes se unieron, sino que también hubo muchos voluntarios que se unieron con nosotros a pintar”, continuó.

”Y creo que es importante el mensaje que se está dando, que somos muchos los que queremos ver un Mazatlán diferente, un Mazatlán bonito, un Mazatlán que no solamente hay mala noticia, si no hay mucho más buena noticia, hay mucho más niños que se interesan por ver bonito Mazatlán, que eso es lo que en parte a mí como artista he trabajado por mucho tiempo, por muchos años, porque soy un artista urbano que viene del grafiti, que viene de las calles”.