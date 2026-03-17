$!Inauguran el Segundo Congreso Internacional de Estudios Socioculturales CES 2026 en la Facultad de Ciencias Sociales, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la asistencia de académicos e investigadores de distintas instituciones nacionales e internacionales, el Segundo Congreso Internacional de Estudios Socioculturales “Redes, Afectos y Conflictos en el Siglo XXI”, fue inaugurado el lunes en el Auditorio Gustavo Lozano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS en Mazatlán.
Durante la apertura Ulises Suárez Estavillo, coordinador de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Coordinador General del Congreso, dio la bienvenida a los asistentes, destacando que este encuentro se desarrollará del 17 al 20 de marzo, con la participación de 250 ponentes provenientes de 52 universidades del país, así como de instituciones de América Latina, Estados Unidos y Europa, integrando un total de 178 ponencias.
En su mensaje, subrayó que el Congreso se consolidó como un espacio de diálogo, reflexión y construcción de conocimiento, perspectivas y experiencias orientadas a comprender y transformar la realidad social desde distintas miradas.
El Congreso contempla un total de 35 mesas de trabajo, algunas desarrolladas en modalidad virtual y otras de manera presencial, llevadas a cabo de forma simultánea dentro de las instalaciones de la Faciso.
El Congreso también fue organizado por el cuerpo académico de Estudios Socioculturales, Política e Instituciones, con el objetivo de consolidarse como un espacio de discusión académica en torno a la diversidad de enfoques que integran los estudios socioculturales. El programa incluye alrededor de catorce temáticas, entre ellas migración, identidades de género, juventudes, representaciones urbanas, aspectos socioculturales e historia oral, permitiendo la exposición de investigaciones desarrolladas en distintas universidades y fomentando el diálogo entre académicos.
En el acto protocolario de inauguración estuvieron presentes Giova Camacho Castro, encargado de la Dirección de la Facultad de Ciencias Sociales; Víctor Manuel Martínez García, coordinador de la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Unidad Regional Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa; Martín González Burgos, consejero del Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa; Luis Felipe Bernal Hernández, líder del Cuerpo Académico Estudios Socioculturales, Política e Instituciones; y Natali Gaxiola Soto, directora del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, quienes emitieron un mensaje de bienvenida a los asistentes.