$!Inauguran el Segundo Congreso Internacional de Estudios Socioculturales CES 2026 en la Facultad de Ciencias Sociales, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la asistencia de académicos e investigadores de distintas instituciones nacionales e internacionales, el Segundo Congreso Internacional de Estudios Socioculturales “Redes, Afectos y Conflictos en el Siglo XXI”, fue inaugurado el lunes en el Auditorio Gustavo Lozano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS en Mazatlán.

Durante la apertura Ulises Suárez Estavillo, coordinador de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Coordinador General del Congreso, dio la bienvenida a los asistentes, destacando que este encuentro se desarrollará del 17 al 20 de marzo, con la participación de 250 ponentes provenientes de 52 universidades del país, así como de instituciones de América Latina, Estados Unidos y Europa, integrando un total de 178 ponencias.

En su mensaje, subrayó que el Congreso se consolidó como un espacio de diálogo, reflexión y construcción de conocimiento, perspectivas y experiencias orientadas a comprender y transformar la realidad social desde distintas miradas.