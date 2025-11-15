$!Inauguran el Sendero de Paz de Parque Central en Mazatlán

En la búsqueda por promover una convivencia ordenada y propiciar espacios que favorezcan el desarrollo cultural, deportivo y educativo, se inauguró de manera oficial el Sendero de Paz de Parque Central, proyecto impulsado por el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.
Con una inversión de 4.8 millones de pesos por parte del gobierno municipal, se consiguió dar un paso importante en la rehabilitación y modernización de esta área pública, la cual fue concebida como un punto de encuentro seguro y accesible para las familias mazatlecas.
Durante la ceremonia inaugural, el Gobernador Rubén Rocha Moya expresó que este proyecto se alinea a los esfuerzos gubernamentales orientados en fortalecer la vida comunitaria y consolidar zonas de esparcimiento que contribuyan al desarrollo sano de la comunidad sinaloense, como lo es este Sendero de Paz, el más grande hasta ahora en todo el estado.
Rocha Moya señaló que el Parque Central ha sido objeto de una renovación constante, en la que se han incorporado recorridos, muelles y espacios para pequeños negocios que promuevan una interacción social más activa.
“Este parque, donde queremos que sea ejemplo de lo que van a ser los Senderos de Paz, aprovéchenlo porque vamos a seguir construyendo más áreas que sean para el esparcimiento de las niñas, niños y adultos”, comentó Rocha Moya.
“Les doy un abrazo fuerte y los felicito por tener este parque tan bonito, donde todos aquí caminen, se relajen, hagan ejercicio y alimenten sus pulmones con aire fresco y ¿qué mejor que aquí en Mazatlán?”, añadió.
Por su parte, Palacios Domínguez expresó que estos trabajos respondieron a la necesidad de ofrecer espacios dignos y funcionales para las familias mazatlecas, destacando que el Sendero de Paz permitirá realizar actividades recreativas, deportivas y formativas, además de ofrecer un ambiente adecuado para la convivencia cotidiana.
“Estamos muy contentos de inaugurar el segundo Sendero de Paz aquí en Mazatlán, el más grande en Sinaloa. Es un espacio para disfrutar por todos los mazatlecos y que queremos que se fomente la cultura, deporte y educación”, declaró.
“Esto va a beneficiar directamente a 472 mil personas aproximadamente, porque este parque está muy céntrico. Queremos que aquí sea el lugar ideal para la recreación de las familias mazatlecas”, agregó.
La intervención realizada por el municipio fue destinada a la rehabilitación de módulos que se encontraban en desuso, mejora de baños públicos, instalación de malasombra, la colocación de 68 luminarias tipo LED, embellecimiento de áreas verdes y renovar la infraestructura complementaria del Parque Central.
Esta nueva infraestructura se suma al primer Sendero de Paz inaugurado en el fraccionamiento Santa Fe, con el objetivo de formar una red de puntos de encuentro que pretende servir como modelo de recuperación urbana.
De esta forma, con la apertura de este espacio, Mazatlán reafirma su intención de apostar por proyectos que modernizan el entorno urbano, fortalecen el tejido social y amplían las oportunidades para el sano esparcimiento.
Con el Sendero de Paz del Parque Central, se presenta una obra que combina la rehabilitación, visión comunitaria y la proyección a futuro para una ciudad que continúa en desarrollo urbano.