$!Inauguran el Sendero de Paz de Parque Central en Mazatlán

En la búsqueda por promover una convivencia ordenada y propiciar espacios que favorezcan el desarrollo cultural, deportivo y educativo, se inauguró de manera oficial el Sendero de Paz de Parque Central, proyecto impulsado por el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez. Con una inversión de 4.8 millones de pesos por parte del gobierno municipal, se consiguió dar un paso importante en la rehabilitación y modernización de esta área pública, la cual fue concebida como un punto de encuentro seguro y accesible para las familias mazatlecas. Durante la ceremonia inaugural, el Gobernador Rubén Rocha Moya expresó que este proyecto se alinea a los esfuerzos gubernamentales orientados en fortalecer la vida comunitaria y consolidar zonas de esparcimiento que contribuyan al desarrollo sano de la comunidad sinaloense, como lo es este Sendero de Paz, el más grande hasta ahora en todo el estado.







Rocha Moya señaló que el Parque Central ha sido objeto de una renovación constante, en la que se han incorporado recorridos, muelles y espacios para pequeños negocios que promuevan una interacción social más activa. “Este parque, donde queremos que sea ejemplo de lo que van a ser los Senderos de Paz, aprovéchenlo porque vamos a seguir construyendo más áreas que sean para el esparcimiento de las niñas, niños y adultos”, comentó Rocha Moya. “Les doy un abrazo fuerte y los felicito por tener este parque tan bonito, donde todos aquí caminen, se relajen, hagan ejercicio y alimenten sus pulmones con aire fresco y ¿qué mejor que aquí en Mazatlán?”, añadió. Por su parte, Palacios Domínguez expresó que estos trabajos respondieron a la necesidad de ofrecer espacios dignos y funcionales para las familias mazatlecas, destacando que el Sendero de Paz permitirá realizar actividades recreativas, deportivas y formativas, además de ofrecer un ambiente adecuado para la convivencia cotidiana.





