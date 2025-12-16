$!Inauguran el Tianguis Navideño Benito Juárez en Mazatlán

El arranque se realizó en una ceremonia protocolaria en la Plazuela Miguel Hidalgo, con la presencia de personal de Oficialía Mayor del Ayuntamiento y de la Asociación de tianguistas, comerciantes y vendedores de Mazatlán; además de los comerciantes que no duraron en poner el ambiente festivo.

MAZATLÁN._ Con 238 permisos otorgados por Oficialía Mayor para el comercio, este martes se llevó a cabo el corte de listón e inauguración oficial del Tianguis Navideño 2025 en la Colonia Benito Juárez, donde los distintos puestos estarán colocados todo el día hasta el próximo 31 de diciembre.

Por su parte, Amalia Suheid García, presidenta de los tianguistas de la Benito Juárez, agradeció el apoyo de la Alcaldesa Estrella Palacios y el Oficial Mayor, Fernando Arballo; mientras que animó a sus compañeros a seguir trabajando duro en esta temporada, donde la afluencia de visitantes aumenta considerablemente.

Jesús Ricardo Legarda, primer oficial de Oficialía Mayor, reiteró el compromiso del Gobierno Municipal para trabajar de la mano con cientos de comerciantes del puerto, y así brindarles el apoyo que se merecen, pues el tianguis de la Juárez se ha convertido en una tradición cada domingo y cada diciembre.

“Quiero agradecerles por abrirme las puertas para poder representar a mis colegas comerciantes y así ayudarlos en todas sus peticiones, donde hasta hoy la respuestas siempre han sido favorables. Espero le hagan llegar el mensaje a nuestra Alcaldesa, que los comerciantes le agradecen todos los apoyos obtenidos”, dijo García Lizárraga.

“Hoy mis colegas comerciantes buscan una mejor economía para todas sus familias, pero también buscan una estabilidad y un espacio digno para trabajar en el tianguis dominical. De hecho, ya no recordábamos cuándo fue volteado a ver este sector comercio, pero hoy la administración nos da la oportunidad y la certeza de tener un espacio digno donde trabajar”, añadió.

El corte de listón del Tianguis Navideño 2025 fue hecho por la presidenta y líder de la Asociación de tianguistas, comerciantes y vendedores de Mazatlán, Getzabel Meza Guerrero, quien a su vez deseó a las personas una buena derrama económica durante esta temporada decembrina.

El evento culminó con un recorrido de las autoridades por los puestos del bazar; mientras que se anunció también que el día 29 de diciembre se llevará a cabo la entrega de los nuevos permisos por parte de la Alcaldesa Estrella Palacios, quien los otorgará personalmente.

¿QUÉ HAY EN EL TIANGUIS NAVIDEÑO?

En el Tianguis Navideño Benito Juárez se puede encontrar todo tipo de ropa, como camisas de vestir, pantalones, playeras casuales, blusas de mujeres, vestidos, suéteres, calzado, ropa interior, videojuegos, juguetes y todo tipo de cosas que puede ser un buen regalo para estas navidades.