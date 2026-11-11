$!Inauguran en Mazatlán el Quinto Congreso Internacional de Formación Docente

En el marco de la apertura, Félix Niebla destacó la importancia de que las instituciones formadoras de docentes cuenten con herramientas para responder a las necesidades educativas y conozcan experiencias que puedan contribuir a su trabajo.

La inauguración fue encabezada por Gloria Himelda Félix Niebla, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, en representación de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

El encuentro abre un espacio para reflexionar sobre los retos actuales de la enseñanza, conocer experiencias de distintos países y explorar herramientas que contribuyan a mejorar la práctica educativa.

Con el propósito de fortalecer la preparación de maestras y maestros mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas, fue inaugurado en Mazatlán el Quinto Congreso Internacional de Formación Docente.

“¿Qué es lo que buscamos con esto? Que nuestras instituciones de formación docente se doten de las mejores herramientas. Porque los desafíos en la educación son grandes y siempre hay que conocer casos de éxito”, comentó.

La funcionaria señaló que el congreso fue preparado durante varios meses por los titulares de las instituciones participantes y contempla la presencia de especialistas de Colombia, Estados Unidos, España y México.

“Es para nosotros un evento muy importante para nuestras universidades de formación docente. Los titulares, desde muchos meses atrás preparan con mucho entusiasmo porque es un congreso internacional”, declaró.

Al exponer los motivos del encuentro, Rodrigo López Zavala, subsecretario de Educación Media Superior y Superior y parte del comité organizador del evento, explicó que la organización buscó ofrecer un espacio para presentar trabajos académicos, intercambiar puntos de vista y analizar colectivamente los temas relacionados con la formación docente.

“Este congreso es la ocasión para darnos ese tiempo, presentar las ponencias, presentar nuestros trabajos, solicitar explicaciones, hacer reflexión en colectivo, cuestionar, criticar, dudar, ese es el espacio”, manifestó.

López Zavala planteó que las actividades también deben servir como punto de partida para que las escuelas normales desarrollen sus propios espacios de discusión y den continuidad a lo compartido durante el congreso.

“Confiados en que las instituciones, en este caso, escuelas normales, puedan generarse espacios particulares para reproducir lo que en este congreso se lleve a cabo”, dijo.

En este sentido, indicó que esas consideraciones guiaron la preparación y el contenido del encuentro, orientado al análisis y al intercambio entre quienes participan en la formación de maestras y maestros.

Por su parte, Félix Niebla explicó que el programa contempla talleres, conferencias y presentaciones de libros, con temas relacionados con la educación y la preparación de las nuevas generaciones de docentes.

“Va a haber talleres, presentación de libros, todo en torno a la educación y lo que representa la formación de las nuevas maestras y maestros”, mencionó.

Entre los desafíos que mencionó se encuentran los vinculados con las tecnologías de la información y la rapidez con la que circulan los contenidos, aspectos que generan nuevas necesidades en los procesos de enseñanza.

Finalmente, La titular de la SEPyC, destacó que el encuentro permitirá compartir experiencias sobre cómo atender estos cambios desde las instituciones educativas, para posteriormente realizar la declaratoria inaugural del evento.

Durante la ceremonia se contó con la representación municipal de Francisco Javier García Ruiz, director de Bienestar y Desarrollo Social, así como con la participación de Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, diputado presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de Sinaloa.

También estuvieron presentes Silvia Evelin Bringas, subsecretaria de Educación Básica. Martha Lorena Solís Aragón, directora de Formación y Desarrollo Docente y el investigador Ángel Díaz Barriga.

De esta forma, con la apertura del congreso comenzó una agenda de intercambio académico que busca llevar las reflexiones y propuestas a las instituciones formadoras de docentes, para dar continuidad al análisis de los retos que enfrentan las maestras y los maestros en las aulas.