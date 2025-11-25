$!Inauguran en Mazatlán Encuentro Estatal de Tejedoras de la Patria por una Vida Libre de Violencia

El Encuentro Estatal de las Tejedoras de la Patria por una Vida Libre de Violencia fue inaugurado la mañana de este martes en un evento donde también iniciaron los 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres.

“Les damos la bienvenida a los 16 días de activismo por el día naranja, un tiempo para alzar la voz juntas en defensa de una vida libre de violencia para todas las mujeres”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en su mensaje en el evento inaugural en el auditorio del Palacio Federal, en Mazatlán en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Ante decenas de mujeres, varias de ellas vestidas con prendas de color naranja, destacó que son mujeres muy valiosas que siempre están trabajando en equipo para que le vaya mejor al municipio”, expresó.

A las tejedoras de la patria les agradeció por su voluntad y por su esfuerzo para construir juntas un mejor lugar para vivir sobre todo libre de violencia.