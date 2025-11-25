$!Inauguran en Mazatlán Encuentro Estatal de Tejedoras de la Patria por una Vida Libre de Violencia

El Encuentro Estatal de las Tejedoras de la Patria por una Vida Libre de Violencia fue inaugurado la mañana de este martes en un evento donde también iniciaron los 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres.
“Les damos la bienvenida a los 16 días de activismo por el día naranja, un tiempo para alzar la voz juntas en defensa de una vida libre de violencia para todas las mujeres”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en su mensaje en el evento inaugural en el auditorio del Palacio Federal, en Mazatlán en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“Ante decenas de mujeres, varias de ellas vestidas con prendas de color naranja, destacó que son mujeres muy valiosas que siempre están trabajando en equipo para que le vaya mejor al municipio”, expresó.
A las tejedoras de la patria les agradeció por su voluntad y por su esfuerzo para construir juntas un mejor lugar para vivir sobre todo libre de violencia.
“Quiero destacar que este Encuentro Estatal de las Tejedoras de la Patria por una Vida Libre de Violencia en fruto de un proyecto transformador impulsado por nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, para construir desde abajo una red solidaria donde las mujeres forjamos entre nosotras una sociedad de igualdad y de derechos y en Sinaloa este esfuerzo se acompaña del trabajo de un Gobernador comprometido con las mujeres, me refiero al doctor Rubén Rocha Moya que ha hecho de nuestros derechos una prioridad en su agenda porque nos convoca a una causa que atraviesa a todo el mundo: acabar con milenios de desigualdades estructurales y caminar hacia un un presente donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo”, recalcó la Presidenta Municipal.
“Donde podamos ejercer nuestros derechos en libertad y donde para acompañamiento y la sororidad sean parte de la vida pública de la comunidad y del Gobierno”, manifestó.
En el mismo evento se entregó la Cartilla de los Derechos de las Mujeres y la Presidenta Municipal exhortó a las presentes a leerla y comprenderla porque tienen el derecho a ser felices solamente por ser mujeres.
El evento también fue encabezado por la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Marcela Herrera López y la señora Norma Angélica Castillo Pascual en representación de las Tejedoras de la Patria en Mazatlán, entre otras.
Por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a las 16:30 horas se realizará una marcha naranja del Monumento a la Mujer Mazatleca hacia el Palacio Municipal que será iluminado de naranja al igual que otros monumentos como el del Pescador.