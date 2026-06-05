$!Inauguran en Mazatlán la edición 25 del Congreso de Área Sinaloa 3 de Alcohólicos Anónimos

MAZATLÁN._ Con una nutrida asistencia de integrantes y representantes de diversos sectores de la sociedad, este viernes fue inaugurado el 25 Congreso de Área Sinaloa 3 de Alcohólicos Anónimos, que este año lleva por lema “Pasando el mensaje de vida” y además conmemora el 91 aniversario de la comunidad a nivel mundial. El evento, organizado por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C., tuvo como sede el Auditorio Ramón Partida Sandoval del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, donde miembros de la Región Norte Poniente Mazatlán encabezaron la ceremonia inaugural y dieron la bienvenida a los asistentes.

La declaratoria inaugural estuvo a cargo de Alí Zamudio, director de Sedectur Mazatlán, quien reconoció el esfuerzo de quienes han mantenido vigente este espacio de encuentro y reflexión durante 25 ediciones. “Me gustaría dar un cordial saludo y su reconocimiento a quien hace posible este vigésimo quinto Congreso de Área, que hoy reúne a mujeres y hombres comprometidos con una gran causa y con un mensaje de gran relevancia para la prevención, atención y concientización sobre la problemática del alcoholismo y sus efectos en la vida familiar, laboral, social y en la salud de las personas”, expresó el funcionario.

Posteriormente se llevó a cabo una junta pública de carácter informativo coordinada por Alfredo G., integrante del Comité de Área, quien recordó que Alcohólicos Anónimos es una comunidad integrada por personas que comparten sus experiencias, fortalezas y esperanzas para resolver un problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Como parte del programa inaugural, varios miembros de la agrupación compartieron testimonios anónimos sobre su proceso de recuperación y la importancia del acompañamiento mutuo dentro de la organización, un acto que sido pilar importante para miles de personas.