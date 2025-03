$!Inauguran en Mazatlán la primer a Unidad de Empoderamiento de las Mujeres

“En este día reconocemos los logros de las mujeres a lo largo de la historia; también reconocemos los retos que con los que aún no nos enfrentamos y la fuerza del empuje con la superamos día a día. Ustedes mujeres son un pilar fundamental para la construcción del tejido social de nuestro municipio, estado y querido México”, señaló Bojórquez Mascareño.

“En un mundo que todavía enfrenta desigualdades y desafíos su presencia en todos los ámbitos de la sociedad es una muestra de que las mujeres somos un sinónimo de fortaleza y compromiso. Hoy quiero recordarles que su labor no pasa desapercibida su lucha, no no solo es para reivindicar los logros alcanzados, sino por el futuro de las nuevas generaciones de mujeres que verán en ustedes un ejemplo a seguir”.