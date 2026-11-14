$!Inauguran en Mazatlán la sexta Expo Venta Artesanal Mammam Joowawi ‘Hecho a Mano’

MAZATLÁN._ Organizada por la Asociación de Artesanos Indígenas de Sinaloa, este sábado se inauguró en Playa Norte la sexta edición de la Expo Venta Artesanal Mammam Joowawi “Hecho a Mano”, que también estará este domingo de las 09:00 a las 21:00 horas en la Plazuela República. Dicha expo inició en el 2000 para festejar el aniversario de la citada asociación, que se constituyó hace siete años, y se ha realizado ya en Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Mocorito, San Ignacio, Culiacán y ahora Mazatlán. “Este evento lo hacemos nosotros como Asociación de Artesanos Indígenas de Sinaloa y en este evento se va a apreciar artesanía yoreme, artesanía de la región, que son arte en concha y gastronomía de la región”, dijo el presidente de la asociación, Evaristo Leyva.







En su mensaje, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, se dijo muy honrada de estar en este evento de Expo Artesanos. “Es un evento que enaltece el orgullo que tenemos todos nosotros por nuestras raíces de ser sinaloenses y también el respeto que tenemos por nuestras comunidades indígenas y todo lo que elaboran”, expresó. “Así es que estoy muy contenta de participar en esta expo. Deseo que les vaya muy bien a nuestras amigas y amigos artesanos, que con sus propias manos y con mucho amor y cariño realizan todas estas artesanías que nos hacen sentir orgullosos y son artículos identitarios de nuestro pueblo, y por lo tanto es importante que no se pierdan estas costumbres, que no se pierda ese patrimonio cultural tan importante que tenemos los sinaloenses y los mazatlecos”.







Palacios Domínguez reiteró que cuentan con todo el apoyo y respaldo del Gobierno municipal e invitó a mazatlecos y turistas a que vean y compren lo que con tanto amor se elabora en Sinaloa. En la Expo Venta Artesanal Mammam Joowawi se pueden encontrar artesanías elaboradas con productos de la región, como bolsas, equipo para danzantes, alimentos, entre otros. Durante el evento, bajo la velaria de Playa Norte en el Paseo Claussen, la Escuela de Danza Yoreme Los Mayomones realizó una representación de la Danza del Venado, entre otras. La subsecretaria de Turismo, Celia Jáuregui, estuvo presente en representación de la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y realizó la inauguración. También acudieron el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa; y el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Mazatlán, Ali Zamudio Garza, entre otras personalidades.