$!Inauguran en primaria de Escamillas techumbre y cancha de usos múltiples

La techumbre y la cancha de usos múltiples fueron inauguradas en la Escuela Primaria “Francisco I. Madero”, de la comunidad de Escamillas, perteneciente a la Sindicatura de El Roble, tras el Lunes Cívico encabezado por la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez. “Hace un año tuvimos aquí también nuestro primer Lunes Cívico, fue donde arrancamos aquí en Escamillas e hice un compromiso con ustedes desde aquel día y estamos aquí cumpliéndoselos maestra, porque en este Gobierno con palabra de mujer les cumplimos a todas y todos”, expresó.

Ante autoridades civiles, militares y educativas, así como la comunidad escolar y padres y madres de familia, Palacios Domínguez agregó que este año en su Gobierno se propusieron muchas metas para que el bienestar llegara a todas las escuelas de Mazatlán y la zona rural es muy importante para su administración. “Fue aquí en un LUnes Cívico donde nos comprometimos y escuchábamos con mucha atención una petición muy justa: la necesidad de una techumbre para nuestras niñas y nuestros niños de aquí de Escamillas, recuerdo muy bien que en julio en la Jornada de Contigo Mazatlán, que es una jornada de atención ciudadana, les compartimos con alegría que el proyecto ya estaba aprobado”, continuó.

“Y hoy me da mucho gusto ver a mi alrededor y decirles nuevamente que sí cumplimos, aquí estamos viendo con hechos, no con palabras que estamos viendo que esto es una realidad”. Recalcó que ahora las y los alumnos tienen un espacio para hacer actividades artísticas, culturales y educativas bajo una sombra y lo que siempre se les pide a la comunidad escolar que cuiden con mucho cariño esta infraestructura que va ser un espacio de protección, de deporte, con cancha de usos múltiples que está totalmente renovada y lista para que la utilicen y eso es una muestra de que cuando el Gobierno y la ciudadanía caminan juntos las cosas suceden.

Correspondió a la alumna Aitana Lizárraga López y a la directora del plantel, Miriam Guadalupe Palomares Denis, dar las gracias a la Alcaldesa por la realización de esta obra. “Quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a usted Presidenta Municipal Estrella Palacios por cumplitr con el compromiso que el día 11 de noviembre del 2024 hizo de realizar la techumbre en nuestra institución, esta obra que hoy estamos por inaugurar representa mucho más que una estructura, significa seguridad, bienestar y mejores condiciones para nuestras niñas y niños”, añadió la alumna Lizárraga López, En tanto que la directora del plantel también expresó el agradecimiento a nombre de la comunidad escolar por haber hecho realidad un sueño de varias generaciones, el contar con una techumbre.