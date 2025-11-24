$!Inauguran en secundaria de Mazatlán sistema de acopio de lluvia

En Mazatlán opera la primera escuela de lluvia sustentable con un sistema novedoso que permite su capacitación, almacenamiento y aprovechamiento sustentable.. Este lunes en la Secundaria Antonio Toledo Corro del fraccionamiento Valle Bonito fue anunciado el sistema de acopio de lluvia para ser reusada en servicios de baños y para producir huertos, destacó Guadalupe Roldán, coordinadora general de Escuelas de Lluvia de Isla Urbana. Roldán explicó que como asociación nacional representa un logro conjunto apoyar a la secundaria que enfrenta problemas de abasto de agua.







“Para nosotros es increíble poder cumplir este sueño de dotar a las escuelas de agua, agua limpia y abundante. Esta vez gracias al Grupo Bimbo que se pudo hacer esta iniciativa y en esta escuela”. Agregó que actualmente la Asociación “Isla Urbana”, a nivel nacional suma 2 mil escuelas que ya operan con este sistema para aprovechar el agua de lluvia, pero en coordinación con el grupo Bimbo llevan 60. “Claro, con Grupo Bimbo tenemos más o menos más de 60 escuelas en todo el País. Nosotros como Isla Urbana ya casi vamos a llegar a las 2 mil escuelas en todo el País. Para nosotros es muy importante que todas las escuelas cuenten con este sistema”. Resaltó que los planteles obtienen más beneficios de solo reusar el agua como la concientización por el cuidado del agua entre el alumnado.







“Como les comentábamos, no solamente es el sistema de captación de agua de lluvia, sino que cada escuela lleva un acompañamiento posterior educativo, donde vamos salón por salón para explicar el sistema de captación, pero también para fortalecer la cultura del agua”. A grandes rasgos habló de cómo funciona el sistema de manera sencilla para que las personas puedan hacerse cargo del mantenimiento continuo por los maestros y alumnos. “El agua llega al techo y a través de una tubería llega a unos separadores de primeras lluvias, que se llaman tlaloques, que van a separar los primeros minutos de lluvia y van a pasar por varios filtros que los van a hacer todavía más aptos para que se pueda utilizar. Se clora y a través de una bomba se canaliza hacia la cisterna o los tinacos que tenga la escuela para que se distribuya hacia los demás lados”. En cuanto a la inversión para adecuar toda la instalación necesaria para operar este sistema de captación en la secundaria, aclaró que fue 100 por ciento hecha por el Grupo Bimbo. Además la empresa también patrocinó unos lavamanos ahorradores para que haya mayor higiene en la escuela que tienen un propio almacenamiento para que puedan lavarse las manos de manera concurrida siempre en esta escuela. Adelantó que antes de cerrar este 2025 están trabajando en cuatro escuelas. “Aquí (Mazatlán) vamos a ir, tenemos todavía un evento justamente, pero ya es con otro aliado, en diciembre en otra escuelita, sí, tenemos aquí cuatro más en lo que resta de este año. Hay del nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, nosotros nos enfocamos más en esos niveles educativos”. El director de la Secundaria Antonio Toledo Corro, que tiene 600 alumnos, Rodolfo Llanez Valdez, dijo que este proyecto sustentable lo solicitaron a Isla Urbana desde 2025, agradeciendo el apoyo de la asociación y del grupo empresarial Bimbo otorgado porque enfrentaban serios problemas de escasez de agua, situación que con este sistema de acopio de lluvia ya cambió favorablemente.





