$!Inauguran espacio para medios en Palacio Municipal de Mazatlán

González Zataráin precisó que este esfuerzo no se hace en beneficio de la Presidencia o de la prensa misma, si no de la población, ya que los medios de comunicación son los que se encargan de llevar la información a la ciudadanía.

Añadió que la inversión fue mínima en este espacio, tal vez solo se gastó en algo de pintura.

“Es una remodelación que se hizo con el personal de aquí, de mantenimiento, lógicamente por ahí hay detallitos que se compraron pequeños, que tienen que ver con pinturas y esas cosas”, explicó.

El Alcalde dijo también que espera que otros ayuntamientos hagan lo mismo y den un lugar a la prensa para que pueda realizar su trabajo de una manera más cómoda.

“Es lo más ideal, la verdad que si queremos mandar una señal de respeto a los medios de comunicación, pues eso es, por lo menos empezar por ahí, por darles un lugar, y no me refiero solamente a un lugar físico sino al lugar que tiene que ver con el trato, en lo personal siempre he sido aliado de los medios y nunca he tenido problemas con los medios de comunicación”, compartió.