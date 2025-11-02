$!Inauguran mural ‘Nuestras Voces desde el Mictlán’ en el panteón Jardín de Mazatlán

MAZATLÁN._ En el marco de la celebración del Día de Muertos, el colectivo Sirenas Negras, junto al Instituto Municipal de la Juventud, inauguró el mural “Nuestras Voces desde el Mictlán”, plasmado en la entrada del Panteón Municipal número 4, también conocido como panteón Jardín. La pintura muestra a la Catrina y su corazón en todo su esplendor, en medio de colores vivos, mariposas monarca y flores de cempasúchil, las cuales recuerdan una de las festividades más tradicionales para todos los mexicanos, como es el Día de Muertos. A este atractivo mural se unen las clásicas calaveritas de estas fechas, así como las mascotas que no dejan de acompañar a los difuntos aún después de la muerte. Incluso, se mencionó que tanto el perro como el gato ilustrados en el mural, representante a los guardianes de este querido cementerio.

Andrea Osterhout, activista y vocera del colectivo de mujeres Sirenas Negras, estuvo acompañada por jóvenes estudiantes de Historia del Arte: Karen Patricia Osuna, Dulce María Cuevas, Jessica Martínez, Fanny Valenzuela y Jeaj Eusquiano Lara, quienes participaron en la creación del mural. “Este proceso fue colaborativo, los alumnos elaboraron sus propuestas alrededor de la temática y la cosmovisión de Día de Muertos. Entonces, para nosotras, un objetivo dentro de la colectiva es poder abrir estos espacios a artistas emergentes, principalmente mujeres, y equiparar esa brecha de género en el arte para las mujeres”, contó Andrea. “En todos los murales que hacemos tratamos de integrar a la comunidad, a infancias, a que participen. Y en este caso, aquí en el panteón nos comentaron que las mascotas son como muy los jefes, o sea, son parte de aquí. Entonces fue trabajo de las artistas tratar de integrarlos para que este mural tuviera más identidad a tal cual aquí al panteón”.