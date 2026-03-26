$!Inauguran murales y arrancan Mundial Social 2026 en la López Mateos, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Murales coloridos se inauguraron en la cancha de la colonia López Mateos en Mazatlán, realizados dentro del programa “Jóvenes Pintando tu Colonia”, marcando el inicio del Mundial Social 2026. La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez encabezó el evento este jueves 26 de marzo, impulsando el deporte y la reconstrucción social.

A través de un comunicado, se informó que el acto combinó la expresión artística con el fomento deportivo. Esta iniciativa forma parte de las acciones municipales para atender las causas y fortalecer el tejido social en el puerto. La cancha, que ahora luce los murales, fue previamente remodelada y entregada por la administración municipal el pasado 26 de diciembre. Esto ocurrió como parte del Programa de Infraestructura Deportiva del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán.

El Mundial Social 2026 es un programa nacional impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Busca extender los beneficios de la Copa Mundial de la FIFA a diversas comunidades del País. “En Mazatlán sabemos hacer las cosas con nuestro sello: energía, color, talento y ganas. Y eso es exactamente lo que vemos hoy en este mural: el sello de mazatlecos que tomaron una cancha y la convirtieron en una obra de arte”, expresó Palacios Domínguez.

La Presidenta Municipal agregó que en Mazatlán se decidió arrancar el programa con arte y deporte, reflejando el espíritu del pueblo. Junto a la Alcaldesa estuvieron presentes el regidor Heriberto Reséndiz Hernández, coordinador de la Comisión de Juventud y Deporte; y el regidor Martín Ochoa López. También asistieron Arantxa Fernanda Ahumada Rosas, directora del Instituto Municipal de la Juventud, y Ezequiel Mora Bracamontes, director del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán.