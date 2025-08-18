$!Inauguran primer Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia en Mazatlán

El primer Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia en Mazatlán fue inaugurado la mañana de este lunes en la Casa Hogar Municipal para atender a niñas y niños menores de tres años y mujeres embarazadas.

En el evento de corte de listón inaugural la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez agradeció el apoyo al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, por el apoyo para poner en marcha este espacio que forma parte de la red de 16 Centros Comunitarios en toda la entidad.

Con este Centro se brindará atención a menores de la colonia Casa Hogar y asentamientos humanos aledaños con alimentación, juegos, talleres, entre otras actividades.