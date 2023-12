Con una inversión de cerca de 12 millones de pesos fue modernizado y automatizado el Cárcamo 7 Sur para eficientar el envío de las aguas residuales a la Planta Tratadora Urías 2, obra que fue inaugurada la mañana se este viernes por el Alcalde Édgar González Zataráin.

Ahí recalcó que con esta modernización y automatización se elimina el ruido que generaba el anterior equipo y que molestaba a los vecinos del Fraccionamiento Playa Sur, además de que eficientiza el envío de aguas residuales, pues tiene una capacidad para 600 litros por segundo, es capacidad sobrada pues actualmente se requiere atender una demanda de 200 litros por segundo.

”Si pueden percibir no hay ruido, esto era un ruido ensordecedor que los propios vecinos se quejaban de los equipos que existían anteriormente, no existe prácticamente ruido, no existe prácticamente olores fuertes como estaba, antes no te podías acercar ni por la calle y hoy tienes una disminución bastante grande en el tema de los olores”, añadió González Zataráin.

En un recorrido por el lugar para la inauguración, acompañado del gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jorge Guadalupe González Naranjo y del director de Obras Públicas Municipales, Rigoberto Arámburo, agregó que al quitar la Planta Tratadora de Aguas Negras del Crestón prácticamente el drenaje que llegaba al Cárcamo 7 Sur se tenían que enviarlo a la Planta Tratadora de Urías 2, a más de 5 kilómetros de distancia.