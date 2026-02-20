$!Inauguran rehabilitación de cárcamo en Mazatlán que beneficiará a 15 colonias y 44 mil habitantes

Más de 15 colonias y 44 mil habitantes dejarán de soportar desbordes de aguas negras con la rehabilitación del Cárcamo 1 Oriente.

La nueva red sanitaria implicó una inversión tripartita de 6 millones 318 mil 989 pesos, según datos del municipio y Jumapam.

Luego de tres meses de la rehabilitación y modernización del Cárcamo 1 Oriente ubicado en las colonias Toledo Corro, Rubén Jaramillo, Villa Galaxia, Villa Satélite, Olímpica, Jacarandas e Isla Residencial, entre otras más, fue inaugurada por la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez y el Gerente de la Jumapam Jorge González Naranjo.

De la infraestructura terminada, beneficiará a 44 mil personas de 15 colonias de los alrededores, quienes dejarán de tener problemas de constantes descargas de aguas negras.

La Presidenta Municipal destacó que fue posible con una inversión tripartita, con recursos del Gobierno del Estado, Federación y Municipio.