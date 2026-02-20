$!Inauguran rehabilitación de cárcamo en Mazatlán que beneficiará a 15 colonias y 44 mil habitantes

Más de 15 colonias y 44 mil habitantes dejarán de soportar desbordes de aguas negras con la rehabilitación del Cárcamo 1 Oriente.
La nueva red sanitaria implicó una inversión tripartita de 6 millones 318 mil 989 pesos, según datos del municipio y Jumapam.
Luego de tres meses de la rehabilitación y modernización del Cárcamo 1 Oriente ubicado en las colonias Toledo Corro, Rubén Jaramillo, Villa Galaxia, Villa Satélite, Olímpica, Jacarandas e Isla Residencial, entre otras más, fue inaugurada por la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez y el Gerente de la Jumapam Jorge González Naranjo.
De la infraestructura terminada, beneficiará a 44 mil personas de 15 colonias de los alrededores, quienes dejarán de tener problemas de constantes descargas de aguas negras.
La Presidenta Municipal destacó que fue posible con una inversión tripartita, con recursos del Gobierno del Estado, Federación y Municipio.
“Gracias a ellos podemos hacer ese tipo de obras con mezcla de recursos que benefician a muchas colonias de aquí de alrededor. Esta obra mejora muchísimo el tránsito de las aguas y se va a evitar desbordes de aguas residuales en los alrededores en 15 colones recuerdo de las orillas alrededor de siete más o menos y las de Urías que están acá en esta zona las más grandes y las que más trabajo”.
Mencionó también que con esta obra concluyen el 100 por ciento de la modernización de la red hidrosanitaria del Municipio, pero que restan algunos pendientes ante el rezago que presentaba por décadas.
El gerente de la Junta municipal de Agua Potable y Alcantarillado resaltó la importancia de la rehabilitación de la red hidrosanitaria para mejorar el tránsito de las aguas y evitar desbordes de aguas residuales, durante la entrega oficial que hizo de la obra.