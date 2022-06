$!Inauguran remodelación de Carpa Olivera y baños públicos en el Paseo Olas Altas, en Mazatlán

Añadió que por indicaciones del Presidente Municipal se realizó dicha remodelación en aproximadamente dos meses en esta carpa que no era marina, sino terrícola como se le llama, porque tenía muchos accesorios que le pusieron y que no eran propios de las inclemencias del mar.

”Existen varias carpas, pero no de la dimensión de ésta, esta es una carpa de 450 metros cuadrados, una carpa de la cual nosotros los mazatlecos nos debemos de sentir orgullosos, una carpa que ha existido ya por muchos años y todavía se mantiene viva”, dijo el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mazatlán, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, al exponer la ficha técnica de la obra en el evento realizado cerca de las 20:00 horas.

Por su parte el Presidente Municipal de Mazatlán manifestó sentir orgullo por lograr rescatar esta alberca que se le conoce como Carpa Olivera.

”Siento orgullo por lograr rescatar esta alberca que la conocemos como Carpa Olivera, pero más que nada porque aquí había, hace 107 años, a mí me tocó de niño conocer un restaurante en la parte de arriba que se llamaba la Carpa Olivera y este señor también construyó esta alberca que era complemento del restaurante, que era el atractivo del restaurante en esta zona”, recordó Benítez Torres, otros puntos.

”Investigué y vi que había siete albercas en el mundo con agua de mar, dije yo: no es posible que tengamos esa belleza y que no lo promocionemos Mazatlán con ella, asÍ mencionándola tal cual, hoy no fue posible tener una placa que vamos a poner, porque apenas decidimos hace unos días mandarla hacer, ahí va decir Carpa Olivera que es una de las siete del mundo y MZT, que son las siglas de Mazatlán que estamos promocionando”.