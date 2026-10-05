$!Inauguran Salón de Medios Audiovisuales en Escuelas Primarias en Mazatlán

Tras la celebración del Lunes Cívico fue inaugurada un Aula Audiovisual en las Escuelas Primarias Federales “Venustiano Carranza” y “José Nabor Macías Lizárraga”, ubicadas en el Fraccionamiento Villa Verde, al norte de este puerto.

“El día de hoy estoy muy contenta de estar en esta escuela, de aparte de presenciar el Lunes Cívico y de venir a traer apoyos para infraestructura educativa que es esta Aula Audiovisual que estamos entregando el día de hoy, que tuvo un costo de 809 mil pesos y que va a ser aprovechada por los niños de Usaer, que son 38 niños”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Esta escuela es inclusiva y es una obra muy especial para nosotros, como Gobierno humanista que somos, el entregar este tipo de obras que fue pedida en Cabildo Abierto y agradecer a las maestras y maestros de este plantel y a la directora por todas las oportunidades que les brindan a estos pequeños, el cariño con el que los tratan y todas las herramientas que les dan para que se puedan seguir desarrollando”.