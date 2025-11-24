$!Inauguran subestación eléctrica en Jardín de Niños en el Fraccionamiento Santa Fe

Tras la realización del Lunes Cívico, la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez encabezó la inauguración de la nueva subestación eléctrica en el Jardín de Niños “María del Refugio Aguilar Vega”, en el Fraccionamiento Santa Fe, al sur de este puerto, con lo que se garantizan mejores condiciones para el aprendizaje.
“Hoy estamos inaugurando algo muy importante para su escuela, la nueva subestación eléctrica para que sus salones tengan luz, para que sea esta una escuela más segura y más fuerte, para que puedan aprender, jugar, cantar, dibujar y soñar sin interrupciones”, dijo Palacios Domínguez en su mensaje durante el Lunes Cívico en la cancha del plantel.
Agregó ante las niñas y los niños que son lo más valioso que tiene Mazatlán.
También recordó que en meses pasados se inauguró en dicho fraccionamiento el primer Sendero de Paz en Mazatlán como los impulsa a nivel nacional la Presidenta de la República y a nivel estatal el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quienes siempre están pensando en cómo crear entornos de bienestar para la niñez y es un espacio bonito donde niñas y niños pueden jugar en libertad.
“Este mismo espíritu es el que hoy me trae aquí, debo decirles que en esta ocasión cuando estuvimos inaugurando el Sendero de Paz de acercaron a su servidora la directora Mariana, un grupo de padres de familia y manifestaron la necesidad esta subestación eléctrica y por eso estamos aquí cumpliéndoles a toda la gente bonita de Santa Fe para que esta escuela pueda tener un mejor entorno”, añadió.
La directora del Jardín de Niños, Mariana Ibarra Beltrán, agradeció a nombre del personal docente, padres de familia y sobre todo de las niñas y los niños por el apoyo que les brindó la Alcaldesa para la construcción de dicha obra.
“Nuestro más sincero agradecimiento a la Presidenta Municipal licenciada Estrella Palacios por su pronta y positiva respuesta a nuestra petición. Como muchos de ustedes saben, desde el pasado 19 de agosto nuestra institución enfrentó una situación complicada, la falta de energía eléctrica a causa del daño en el transformador, lo que imposibilitó el regreso a clases presenciales”, continuó.
“Fueron semanas difíciles en nuestra comunidad escolar se vio afectada directamente, sin embargo, gracias a la sensibilidad, compromiso y capacidad de gestión de la licenciada Estrella Palacios hoy podemos celebrar que dicho problema fue atendido con prontitud y eficacia ya que los trabajos de obra han sido terminados, gracias Presidenta por escuchar nuestra solicitud, por priorizar la educación y por demostrar que cuando hay voluntad las soluciones llegan”.
Como parte del Lunes Cívico también se entregaron reconocimientos y regalos a las y los alumnos más destacados académicamente, se entregó una bandera nacional con su asta y la Alcaldesa y funcionarios públicos que la acompañaron, junto con estudiantes encabezó la plantación de un árbol.