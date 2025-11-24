$!Inauguran subestación eléctrica en Jardín de Niños en el Fraccionamiento Santa Fe

Tras la realización del Lunes Cívico, la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez encabezó la inauguración de la nueva subestación eléctrica en el Jardín de Niños “María del Refugio Aguilar Vega”, en el Fraccionamiento Santa Fe, al sur de este puerto, con lo que se garantizan mejores condiciones para el aprendizaje.

“Hoy estamos inaugurando algo muy importante para su escuela, la nueva subestación eléctrica para que sus salones tengan luz, para que sea esta una escuela más segura y más fuerte, para que puedan aprender, jugar, cantar, dibujar y soñar sin interrupciones”, dijo Palacios Domínguez en su mensaje durante el Lunes Cívico en la cancha del plantel.

Agregó ante las niñas y los niños que son lo más valioso que tiene Mazatlán.

También recordó que en meses pasados se inauguró en dicho fraccionamiento el primer Sendero de Paz en Mazatlán como los impulsa a nivel nacional la Presidenta de la República y a nivel estatal el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quienes siempre están pensando en cómo crear entornos de bienestar para la niñez y es un espacio bonito donde niñas y niños pueden jugar en libertad.