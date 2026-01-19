$!Inauguran techumbre y cancha de usos múltiples en Telesecundaria de Siqueros durante Lunes Cívico

Durante la celebración del Lunes Cívico también fue inaugurada la techumbre y la cancha de usos múltiples en la Telesecundaria 65-O en la Sindicatura de Siqueros, donde se invirtieron 4.7 millones de pesos. ”En el caso específico de aquí de Siqueros se están invirtiendo 4.7 millones en lo que es la construcción de esta techumbre metálica en esta Telesecundaria, este poblado de Siqueros”, expresó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez tras manifestar que el año anterior su administración destinó 24 millones de pesos en infraestructura educativa en el municipio y este año también es una prioridad invertir en la educación.

En su mensaje en el evento y ante autoridades civiles, militares, educativas, personal docente, alumnos y padres de familia, en este primer Lunes Cívico de este año, se dijo muy contenta de que se haya realizado este sueño que se tenía por muchos años y que hoy se puede ver cristalizado que es la construcción de la techumbre y la cancha de usos múltiples. ”El día de hoy quisimos empezar el día aquí justamente en Siqueros entregando esta obra tan importante que es para ustedes, ya lo mencionaba la jovencita que pasó, Romina, que vino a decir la importancia que tiene esta techumbre y esta cancha de usos múltiples, es un espacio para convivir, decía la directora para promover la salud, la convivencia sana, el deporte y la cultura”, añadió Palacios Domínguez. ”Aquí también vamos a ver a la familia más unida en diferentes eventos que se puedan realizar”.

Ahí la alumna de primer grado, Romina Acosta Lizárraga, agradeció el apoyo para lograr esta obra que tanto se había anhelado durante muchos años. ”Esta techumbre y cancha de usos múltiples que nos permitirá tener un espacio digno para la asignatura de Educación Física, también podremos llevar a cabo actividades en la asignatura de Artes tales como bailables, obras de teatro y todo tipo de escenificaciones, este cobertizo nos facilitará, asimismo, disfrutar de eventos como graduaciones de fin de curso o como el acto cívico que hoy estamos presenciando”, continuó Acosta Lizárraga. ”Pero sobre todo a los alumnos nos emociona contar con un espacio techado donde podamos jugar y convivir todos los días sin exponernos a padecer insolación o lluvias, agradecemos a todas las personas que hicieron este recinto posible, muchas gracias a nuestras autoridades municipales, al Síndico de la comunidad, a la Supervisora escolar, a la Asociación de Padres de familia y no podemos olvidar a todos los que hicieron posible esta máxima obra, estaremos agradecidos por siempre”. En tanto que la directora del plantel, Carlota Medina Beltrán, también agradeció por este apoyo para ver este sueño cumplido, pues es un momento que marcará un antes y un después en la historia de la Escuela Telesecundaria 65-O.