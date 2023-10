En diciembre próximo el Presidente de la República inaugurará la Presa Santa María, el Distrito de Riego de la Presa Picachos, el Acueducto a Concordia y también se le invitó a que inaugure el CRIT Teletón Sinaloa en Mazatlán, manifestó el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

”Aquí vamos a abrir 50 mil hectáreas de riego con las Santa María que se inaugura en diciembre, ya le pedí al Presidente que además de inaugurar la Santa María viniera y me inaugurara el Centro Teletón, el CRIT Teletón, vamos a ver, vamos a combinar el desarrollo económico con la atención humana a nuestros niños, a nuestras niñas”, expresó Rocha Moya.

”Y va inaugurarse también el Sistema de Riego de la Picachos y quiere el Presidente inaugurar el Acueducto que va a Concordia, está muy preocupado Raúl el Presidente (Raúl Díaz, Presidente Municipal de Concordia), dice y cómo lo voy a administrar, no te preocupes por eso, yo te voy a ayudar para que lo adiestren, lo importante es que tengan agua 11 comunidades, garantizada”.

En su mensaje durante el evento de colocación de la primera piedra de la Comunidad de Manufactura Tetakawi en Mazatlán este miércoles, agregó que lo que ocurría siempre es que las presas se hacían arriba y los pueblos que están alrededor pasan decenios y decenios y no tienen agua ni energía eléctrica.

”Aquí tenemos seis hidroeléctricas y estamos construyendo tres más, vamos a construir la de (la Presa (Santa María, el Presidente quiere terminarlas hasta el último día de su gestión, vamos a construir la de (la Presa) Picachos y vamos a construir la de Amata, Amata es una derivadora del Comedero”; dio a conocer.

”Por qué les digo que las vamos a construir, el Gobierno que yo presido está invirtiendo mil millones de pesos en hacer la obra civil para Amata y para Picachos, por qué lo hacemos nosotros, porque si lo hiciera la Comisión Federal de Electricidad pasaría el tope y movería las tarifas, por eso nosotros estamos comprometidos con eso y me pidió el Presidente que les ayudara porque él quiere terminar las obras que están empezadas”.

Reiteró que con los nuevos distritos de Riego de las presas Picachos y Santa María se van a tener 50 mil hectáreas más de riego en Sinaloa, es el 50 por ciento de las hectáreas que el Presidente de la República va a incorporar al riego en su sexenio, las otras 50 mil están entre Nayarit y los pueblos yaquis.

”Ya vamos a tener en todo Sinaloa en Sistema de riego y eso nos gusta porque es importante seguir cultivando nuestra vocación primaria, pero ya no quedarnos en la vocación primaria sino seguir con la industria, la agroindustria, hay muchos agricultores que tienen buena feria, nada más que no se animan a invertirle, hay que invertirle a molinos para la maseca en lugar que se la lleven, que ni quieren comprar a buen precio los ‘masecos’ y los ‘minsos’”, continuó.

Dijo que el suyo pertenece a un Gobierno que pregona que primero los pobres y el Presidente de la República en su más reciente Informe de Gobierno dijo una frase: “Me da mucho gusto que los de abajo suban, pero no quiero que los de arriba bajen”.

”Eso es muy importante, si los de arriba no tienen el ímpetu por invertir no se generan empleos, la mejor forma de sacar a una familia de su pobreza es un empleo, no basta con los programas sociales, a estos que estamos obligados”.

También manifestó que su Gobierno tiene la seguridad y el compromiso de promover, atraer inversión y protegerla.

”Somos en el País el quinto estado en Estado de derecho, en aplicación de la ley, nos ganan, no debiera yo de decir porque están muy cerca las elecciones, nos ganan los gobernadores panistas, los cuatro anteriores son panistas, nosotros estamos enseguida, en quinto (en este gobierno que es de Morena)”, informó.

”No vaya ser que por eso empiecen a perfilar hacia allá sus preferencias, pero ya ni modo, ya se los dije, cada quien hace lo que su libre conciencia les indica, aquí no hay de otra, el respeto absoluto a las libertades, pero quiero decirles que esa es la mayor seguridad que podemos hacer, que haya la aplicación del Estado de Derecho”.