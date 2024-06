MAZATLÁN._ Luego de que el pasado 14 de noviembre de 2023 la Bloomberg Philanthropie eligió a Mazatlán cómo una de las 25 ciudades ganadoras de una subvención para el proyecto llamado “Pasos Peatonales Mágicos Mazatlán”, este jueves 6 de junio a las 8:00 horas, se realizará un evento de inauguración.

La iniciativa Arte en el Asfalto eligió este proyecto como parte de los beneficiarios que recibieron un apoyo de 25 mil dólares, los cuales fueron utilizados para cerrar una serie de pasos peatonales en la avenida Juan Pablo II esquina con calle Anaxagoras.

Esta zona se encuentra muy cercana a la preparatoria José Vasconcelos y a la secundaria Leyes de Reforma, una zona que se caracteriza por tener una carga fuerte de tráfico en horas pico, en la entrada y salida de la escuela y el trabajo, dónde los topes instalados en algunos tramos ayudan a la reducción de velocidad de los conductores.

Sin embargo, la cultura peatonal no es algo que predomine, por lo menos en la hora de entrada y salida de estudiantes no existe ni señalética o auxiliar vial que apoye el ir y venir de estudiantes, incluso en sentido oriente a poniente cerca de la secundaria no existen topes que obliguen a los conductores a bajar la velocidad, mucho menos cuando están tan cerca del semáforo al cual buscan ganarle el verde.

Este proyecto de pasos peatonales combinados con arte contempla el pintado en el asfalto de 14 cebras peatonales (335 metros cuadrados); 188 metros cuadrados de extensiones de curvas en las esquinas; 439 metros cuadrados de espacio peatonal recuperado; y un total de 962 metros cuadrados intervenidos.