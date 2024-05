“La verdad es que las personas lo adoptaron, les gustó, se tenía que hacer así abierto porque no se podía montar de otra manera, por eso es que lo vieron cuando lo montaron y lo armaron”.



Programas de conservación de venados

Tras los comentarios en algunas publicaciones que circulan en redes sociales, en donde se exhorta a no solo colocar esculturas, sino ir más allá y crear programas de preservación y cuidado de la especie, el fundador de Grupo Dportenis dijo que de momento no tienen nada planeado, pero no descartó la idea.

“Nosotros no traemos ahorita ninguna iniciativa de ese tipo, lo que sí vamos a tratar es de que esa escultura se mantenga en buen estado de conservación durante todo el tiempo, y ojalá que haya programas de ese tipo. Creo que sería muy importante hacer algo en especial por esa fauna de aquí de Mazatlán, que es algo que nos identificamos con ello”, expuso.