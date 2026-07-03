Incendio en basurón de Mazatlán sigue activo; humo afecta a colonias durante las noches

MAZATLÁN._ Aunque las labores de combate al incendio en el basurón municipal de Mazatlán registran avances importantes, el siniestro continúa activo y no podrá darse por extinguido hasta que toda la superficie afectada sea cubierta con tierra, informó comandante de Bomberos Veteranos de Mazatlán.

Luis Fernando Leyva Solís expresó que el fuego no se reactivó durante la noche del jueves y madrugada del viernes, como se llegó a comentar, sino que sigue presente en las zonas que aún no han sido cubiertas con material.

En este sentido, explicó que la única manera de eliminar por completo el problema es sellar la totalidad de la basura con tierra, para lo cual es indispensable el trabajo coordinado de maquinaria pesada y camiones de volteo.

“No es que se haya reactivado, evidentemente no se ha parado todavía, si se hablaba de un 80 o 90 por ciento de avance, ese resto es el que se está mirando, por lo que esperamos los camiones de volteo y maquinaria pesada, porque es la única forma de realmente extinguir, que se termine de tapar con tierra todo lo que es la basura”, comentó.

El comandante señaló que, aunque se ha hablado de un avance de entre 80 y 90 por ciento en los trabajos, el porcentaje restante representa una superficie considerable, señalando que la parte superior del cerro de residuos ya fue cubierta, pero aún falta atender gran parte de la falda, una extensión que supera el kilómetro de longitud y que requiere el traslado de una gran cantidad de material para sofocar los puntos donde continúa la combustión.

Ante ello, consideró necesario reforzar las acciones mediante una mejor planeación y la participación de más unidades de transporte para agilizar el acarreo de tierra y concluir los trabajos de manera definitiva.

“Estamos hablando de una falta del cerro de basura de casi un kilómetro y casi 70 metros de altura, que por carros de arena o material que se le vaya a echar, son bastantes carros”, declaró.

“Entonces, aquí se va a planificar o hacer un plan realmente, porque si se ocupa más, que nos están mandando más camiones de volteo para echar tierra para que el trabajo sea efectivo y ahora sí, ya poder terminar, pero sí es mucho trabajo que queda todavía para realmente finiquitarlo”, añadió.

De esta forma, mientras las labores continúan, Leyva Solís comentó que el humo continúa siendo una de las principales afectaciones para la población, especialmente durante la noche y madrugada, cuando el problema se vuelve más evidente.

Esto, según explicó, es debido a las condiciones climáticas, ya que el descenso de la temperatura impide que la nube de humo ascienda y se disperse, por lo que permanece cerca del suelo y es arrastrada por el viento hacia distintas zonas habitacionales.

“Durante la noche es cuando se presenta más esta molestia, ya que por lo fresco de la noche, lo que comúnmente conocemos que refresca durante la noche, es que la nube de humo no se eleva, simplemente se mantiene alrededor del suelo”, expresó.

El comandante mencionó que esta situación ha provocado molestias en diversas colonias de la ciudad, pues durante las últimas jornadas se han recibido reportes de habitantes de sectores como Flores Magón, Santa Teresa, Urbivilla, Urías, entre otras colonias de la zona, quienes han señalado la presencia constante de humo y fuertes olores dentro de sus viviendas.

Por ello, recomendó a la ciudadanía tomar precauciones, especialmente en el caso de personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños, además de que quienes presenten algún padecimiento que pueda agravarse por la exposición al humo deberían considerar permanecer en lugares cerrados o, de ser posible, trasladarse temporalmente con familiares o conocidos en zonas menos afectadas.

Leyva Solís también destacó el esfuerzo que realizan los cuerpos de emergencia para controlar el incendio, explicando que personal de Bomberos Veteranos ha permanecido durante varios días trabajando de manera ininterrumpida en el lugar, con jornadas que se extienden durante la noche y la madrugada para evitar que el fuego avance.

La exposición prolongada al humo también ha generado preocupación entre los elementos que participan en las labores, por lo que el comandante señaló que algunos bomberos han requerido terapias de oxígeno como parte de las medidas de recuperación implementadas tras permanecer durante largas horas en un ambiente con alta concentración de humo.

“Imagínense cómo están todos los bomberos de que tienen cuatro días que están ahí día y noche. Tenemos que hacer terapia de respiración ahí con un poco de oxígeno para los bomberos, porque sí, vamos a ver si más adelante no presentan problemas de salud por este detalle. Ya que sí, es demasiado el humo”, comentó.

Finalmente, Leyva Solís detalló que las corporaciones de emergencia mantienen presencia permanente en el sitio con unidades de combate, ambulancias y personal especializado, mientras continúan los trabajos para cubrir completamente el cerro de residuos y lograr la extinción total del incendio.