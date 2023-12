“Nomas nos quedamos con lo que traemos puesto y pues no tenemos más que las láminas y las cobijas, es todo lo que tenemos y un poco de despensa que nos trajeron”, mencionó Braulio.

“Esto poco que nos trajeron, pero para uno es de gran bendición, para pasar la noche, el frío y eso, con la comida estamos al día, un pan, una leche, lo que sea comemos, en la mañana salimos a trabajar, pero ahorita ya tenemos dos días que no hemos trabajado, hemos estado aquí, pero que son días que no vamos a generar, pero como quiera aquí ya nos llegó algo”, lamentó.

Los cuatro diariamente salen a trabajar a la obra, en dónde gracias a lo sucedido no han podido asistir desde hace dos días y por lo tanto saben que al final de la semana, tristemente no tendrán ningún ingreso.

“Prácticamente solo tenemos las láminas, faltan barrotes, esa lámina me alcanza para techar, pero no tengo ya absolutamente nada, más que eso, no podemos dejar las láminas a la intemperie, porque salimos a trabajar y se las pueden llevar, necesitamos hacer un jacal para poder tener ahí las cosas”, añadió.

Los días después de haberse quedado prácticamente sin nada han sido difíciles, dijo Braulio y ahora solo les queda empezar de cero, por lo que se han dedicado a trabajar en la limpieza del predio y de momento a construirse un pequeño espacio recubierto con cartón y lona para no dormir a la intemperie.

“Ahorita estamos bajando todo pero yo creo que si ocupamos un volteo para echar todo el escombro que va saliendo, los palos esos, porque no tenemos carretillas, no tenemos herramientas para trabajar”.

”Hicimos cómo un template con una lonita y a pasar la noche ahí, unos acá y otros allá y cuidando aquí, porque todo quedó prácticamente en cenizas y ahorita apenas vamos a empezar otra vez a levantar, hacer un jacalito y empezar de cero”.