Con la investigación realizada no se pudo determinar la causa sin embargo las condiciones del lugar donde se originó sustentan esta hipótesis, mencionó Robles Chávez.

MAZATLÁN._ En un recorrido realizado por Protección Civil del Estado, del Municipio y el Departamento de Bomberos, con el objetivo de buscar las causas del incendio, aunque no se pudo determinar con exactitud, el Primer Comandante de Bomberos Mazatlán, Saúl Robles Chávez, declaró que pudo haberse ocasionado por el descuido de algún trabajo mal supervisado.

“No hay electricidad, no hay ninguna fuente de ignición que pudo haber iniciado por alguna falla eléctrica, no podemos mencionar nada de eso porque no tiene todavía instalación eléctrica el edificio”, detalló.

Robles Chávez, precisó que a las 17:30 horas se retiró la última parte del personal y el reporte entró a las 18:20 horas a la Central de Bomberos.

“Cuando nosotros llegamos obviamente en el edificio ya no había nadie, tuvimos que evacuar aquí lo más cercano, ya después llegaron los arquitectos e ingenieros del edificio, pero dentro del edificio a esas horas ya no había nadie, es lo que nos mencionan y lo que nosotros revisamos”.