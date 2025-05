Incendio por el rumbo de Miravalles ya fue controlado y no hay personas lesionadas: autoridades

MAZATLÁN._ Un fuerte incendio y explosión de combustible se registró la mañana de este lunes cerca del poblado de Miravalles, al norte de Mazatlán, pero poco menos de una hora más tarde autoridades municipales reportaron que ya había sido controlado y no hubo personas lesionadas.

“Ya se controló, lo que fue el incendio ya está totalmente sofocado y no hay ningún lesionado, es la información que les puedo dar”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en entrevista al término del Lunes Cívico en la Escuela Primaria “Gabriela Mistral”, en el poblado de San Francisquito.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, expresó que se trató de una explosión que ya se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía correspondiente.

“Es una explosión, ya se encuentra en investigación, no puedo dar más detalles de la situación toda vez que es un tema que lo atiende Protección Civil, nosotros directamente no intervenimos, solamente con la presencia y el apoyo, es un tema que va ser investigado y hasta donde sé está controlado, no hay riesgo para la población, eso sí es la información que recibí por parte de Protección Civil”, añadió Barrón Valdez.

Fue poco antes de las 8:00 horas de este 19 de mayo cuando se reportó una fuerte explosión de combustible por el rumbo del poblado de Miravalles, lo que movilizó a elementos de instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno y de organismos de auxilio y rescate como Bomberos y Protección Civil.

Aunque algunas versiones mencionaban la posible explosión en un ducto o de algún lugar de almacenamiento clandestino de combustible, más tarde las autoridades municipales expresaron que por el lugar no pasa ningún ducto de Petróleos Mexicanos ni se gas, sino que se trató de la explosión de combustible en un contenedor y cerca del lugar había otros contenedores que no fueron alcanzados por el fuego, pero no se reportaron personas lesionadas.

El titular de la SSPM reiteró que fue la explosión solamente y no representó peligro para la población, pues fue en un lugar alejado de áreas habitadas, entre zona de maleza o parcelas, pero los detalles ya son parte de una investigación y es un tema de Protección Civil.

Mientras que el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, informó que se tuvo el reporte de incendio de maleza y al llegar al lugar ya estaba trabajando personal de las Fuerzas Armadas.

“Tuvimos el incendio de una maleza, entró el reporte, al llegar allá ya estaban trabajando las Fuerzas Armadas en el tema de unos contenedores que al parecer contenían combustible, se procedió a trabajar lo que es la emergencia y se contuvo, afortunadamente no tenemos población expuesta en la zona, es una zona en el monte donde no tenemos hasta el momento personas lesionadas ni víctimas”, expresó Osuna Tirado.

Sin embargo, agregó que no se tiene el dato de si se trató de un lugar de presunto almacenamiento de combustible robado.

“No tenemos el dato, básicamente es en el monte, tenemos maleza quemada, confundida, trabajamos sobre un dique ahí, que estaba ahí en esa zona, que se contuvo ahí un material peligroso que se incendió y se trabajó la emergencia, estamos trabajando Bomberos Veteranos, Bomberos Mazatlán, Protección Civil Municipal y también tenemos pipas del Ayuntamiento abasteciendo (de agua) precisamente para contener lo que es el incendio ya está controlado, ya está bajo control, ya podemos descartar la emergencia en aquella zona”.

Dijo desconocer qué combustible es el que se tenía en esos contenedores y ya será la Fiscalía General de la República o la Fiscalía General del Estado la que tendrá que realizar las investigaciones correspondientes, por parte de las instancias encargadas de atender la emergencia la contuvieron y controlaron y no se tienen personas lesionadas ni víctimas en esa zona.