$!Incendios activos en Concordia arrasan más de 5 mil hectáreas y amenazan ranchos: ganaderos

MAZATLÁN._ Los incendios continúan arrasando más de 5 mil hectáreas de pastizales y amenazando ranchos ganaderos de Concordia, aseguró el presidente de la Asociación Ganadera, Pablo Santiago Castillo Pacheco, desmintiendo el informe oficial de que ya fueron apagados.

“Los incendios siguen activos y la verdad no se les ha dado la atención que se necesita. Aquí tengo a un poblador de Santa Lucía que me confirma que los incendios siguen activos en la sierra. Por eso le digo que hay que hablar de sí es verdad. Mucha gente de la comunidad de Pánuco tuvo que salir porque no aguantaron el humo”, agregó.

El líder ganadero comentó que los incendios ya le dieron la vuelta por toda la sierra, desde la Guacamaya hasta el Palmito y el hectareaje se sigue quemando.

“Suben brigadas y no han podido combatirlo o al menos controlarlo. La gente viene y nos dicen que están preocupados porque bajan a comprar alimento para el ganado y saben cómo está realmente arriba”, agregó.