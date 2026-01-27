$!Incendios de casa habitación y lotes baldío los más presentados en enero: Bomberos de Mazatlán

Con 58 y 16 incidentes respectivamente, los incendios de lotes baldíos y casa habitación encabezan la lista de las atenciones que más ha atendido el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán en lo que va de 2026, aunque también se han presentado otras emergencias, así lo informó el Comandante Saúl Robles.

Mencionó que hasta el momento llevan un total de 152 emergencias atendidas en el mes de enero; una cifra que representa una disminución comparada a los registros de enero de 2025, cuando a éstas alturas ya se habían presentado más de 300 situaciones.

“Principalmente sí hemos estado trabajando bastante este mes, pero no más que el año pasado. El año pasado en enero se atendieron más de 300 emergencias, y actualmente, hasta el día de ayer, llevamos un total de 152 emergencias atendidas”, contó Robles Chávez.

“De esas 152 emergencias destacan cuatro emergencias que siempre están a la punta de la estadística, que son los incendios de casa habitación, de los cuales llevamos 16, además de 11 incendios de vehículos, 18 fugas de gas, 58 lotes baldíos, y entre otras que se han presentado como volcaduras o emergencias químicas”.