$!Incendios de casa habitación y lotes baldío los más presentados en enero: Bomberos de Mazatlán

Con 58 y 16 incidentes respectivamente, los incendios de lotes baldíos y casa habitación encabezan la lista de las atenciones que más ha atendido el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán en lo que va de 2026, aunque también se han presentado otras emergencias, así lo informó el Comandante Saúl Robles.
Mencionó que hasta el momento llevan un total de 152 emergencias atendidas en el mes de enero; una cifra que representa una disminución comparada a los registros de enero de 2025, cuando a éstas alturas ya se habían presentado más de 300 situaciones.
“Principalmente sí hemos estado trabajando bastante este mes, pero no más que el año pasado. El año pasado en enero se atendieron más de 300 emergencias, y actualmente, hasta el día de ayer, llevamos un total de 152 emergencias atendidas”, contó Robles Chávez.
“De esas 152 emergencias destacan cuatro emergencias que siempre están a la punta de la estadística, que son los incendios de casa habitación, de los cuales llevamos 16, además de 11 incendios de vehículos, 18 fugas de gas, 58 lotes baldíos, y entre otras que se han presentado como volcaduras o emergencias químicas”.
Resaltó que los incendios de baldío son un problema por demás recurrente en distintas zonas de Mazatlán, sea el clima que sea, pues generalmente se atienden dos a la semana y terminan el año con registro de más de mil atenciones a dichas emergencias.
“Durante todo el año los lotes baldíos están con un problema recurrente. Éstos incendios se dan muchas veces en las mismas zonas y todas las semanas tenemos una o dos atenciones, pero son incendios que nunca se acaban. El año pasado atendimos más de mil, creo que entre mil 100; entonces sí es importante mencionar que es un incendio que daña mucho al medio ambiente y que pone en riesgo a mucha gente”.
LLAMAN AL SECTOR PESQUERO A EVITAR INCENDIOS DE EMBARCACIONES
Por otro lado, Saúl Robles comentó que recientemente se han dado algunos incendios de barcos en la zona de Parque Bonfil, por lo que hace un llamado al sector pesquero para tomar las medidas necesarias y evitar cualquier siniestro en el futuro, ya que incluso ha habido muertes por accidentes de estos casos.
“Atendimos un incendio de un barco camaronero que se quemó ahí hace poco. Obviamente que también hemos trabajado mucho en la campaña de seguridad de incendios en el Parque Bonfil; sin embargo, se ha hecho caso mismo hasta el momento. Se siguen teniendo malas prácticas en el momento de hacer soldadura o trabajos calientes arriba del barco”.
“Todo esto ha llevado a fatalidades antes. El año pasado lamentablemente fallecieron dos personas por explosiones en barcos camaroneros. Entonces, hacemos un llamado importante al sector pesquero, para que pongan atención a la seguridad cuando estén haciendo trabajos de mantenimiento en los barcos y no ocurran accidentes”.