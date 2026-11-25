A dos años de haber iniciado las gestiones para la construcción de una nueva estación de Bomberos en la zona de Cerritos, al norte de Mazatlán, el proyecto continúa sin concretarse debido a la falta de certeza sobre la propiedad del terreno donde se pretende establecer las instalaciones, informó Lourdes Magallón Huerta, presidenta del Patronato del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán.

Magallón Huerta señaló que, aunque en distintas ocasiones se les había informado sobre la disponibilidad del predio, las dificultades para determinar su titularidad han impedido avanzar hacia la colocación de la primera piedra de esta estación, por lo que mantienen las gestiones ante las autoridades municipales.

“Quisiéramos ya nosotros poner la primera piedra, pero hemos tenido un poquito de dificultades para lo del terreno. Ya nos habían confirmado que sí, después que no, entonces ya tenemos en la mira eso y sí, tenemos todas las posibilidades de realizar pronto para poner la primera piedra”, comentó.

La presidenta del Patronato reconoció que conseguir un terreno en la zona de Cerritos ha representado uno de los principales retos para concretar el proyecto, aunque aseguró que continuarán insistiendo debido a la necesidad de fortalecer la cobertura de los servicios de emergencia en ese sector del municipio.

“Ya tenemos dos años luchando con esto, no es fácil, no es fácil. Pero estamos insistiendo y creo que lo vamos a lograr, porque es un proyecto que tenemos que realizar por la necesidad que tiene Mazatlán”, declaró.

Magallón Huerta explicó que hasta el momento existen distintas versiones sobre la propiedad del predio, pues mientras algunas señalan que pertenecía a particulares que habrían fallecido, otras apuntan a que podría formar parte del patrimonio del Ayuntamiento de Mazatlán o del Gobierno del Estado.

Ante esta situación, mencionó que se han realizado investigaciones para recopilar información que permita esclarecer la titularidad del terreno y encontrar una alternativa para continuar con el proyecto.

“Están buscando porque no han encontrado de quién es ese terreno. Hablan de algunas personas que ya fallecieron, otros que es del municipio, que es del Gobierno del Estado. Y así hemos estado investigando, tenemos mucha información ya para presentarle”, indicó.

Al respecto, dio a conocer que sostuvo un acercamiento con la alcaldesa, Estrella Palacios Domínguez, a quien expuso nuevamente las dificultades que han enfrentado para disponer del espacio, recordando que fue la propia alcaldesa quien anteriormente les ofreció el terreno.

“Ahorita precisamente le comentaba yo a la Presidenta Municipal porque ella nos había ofrecido un terreno, y en ese terreno es donde estamos ahorita tratando de que se construya ahí la estación”, manifestó.

La presidenta del patronato adelantó que durante esta semana esperan sostener una reunión con la mandataria municipal, en la que presentarán la información que han recabado sobre el predio y buscarán establecer los mecanismos que permitan avanzar en las gestiones.

“En esta semana nos va a recibir para ver cómo podemos avanzar en ese proyecto”, declaró.

Pese a los contratiempos registrados durante los últimos dos años, Magallón Huerta descartó que se contemple trasladar el proyecto a otro sector de Mazatlán, pues sostuvo que el objetivo de contar con instalaciones en Cerritos es disminuir los tiempos de traslado de los elementos y atender con mayor rapidez las emergencias que se presenten en la zona norte.

De esta forma, Magallón Huerta detalló que la construcción de esta estación forma parte de los proyectos con los que el Patronato busca fortalecer la infraestructura y capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, acercando sus servicios a sectores que requieren una mayor cobertura.

Por lo pronto, la definición del terreno continúa siendo uno de los principales pendientes para avanzar hacia la construcción de las instalaciones, cuya fecha de inicio y monto de inversión todavía no fueron precisados.