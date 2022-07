$!Incide positivamente Grupo Red Petroil en Mazatlán con educación, salud, desarrollo urbano e imagen y Foden

Al disertar una conferencia sobre el quehacer de este grupo empresarial como parte del Programa de la Confederación Patronal de la República Mexicana Mazatlán “Diálogos con la Comunidad” y donde también expuso la labor social que realiza, agregó que hay cuatro cosas en las que ha estado participando junto con sus colaboradores, pues nada se hace solo.

”El poco o mucho éxito que tiene la compañía se debe al equipo, yo soy uno más, y además la gente que trabaja conmigo tenemos el privilegio que sean gentes brillantes y no nada más brillantes, honestas y responsables, mucho más competentes y entonces cuando alguien se siente competente es mucho más fácil avanzar y dejar que te ayuden, claro, eso no quiere decir que se vaya el negocio al garete, no”, añadió Guzmán Reynaud.

”Y bueno, cuáles son esos cuatro temas en los que hemos estado participando para incidir de manera positiva en la ciudad y ustedes: el tema educativo: el tema de salud, el tema de desarrollo urbano y la imagen y el tema de Foden, Foden es la Asociación Civil que hicimos hace 7 años”.

Precisó que el Foden nació de ese amor de ayudar a las personas que están más necesitadas, pues no hay dinero que alcance.

El director de este grupo empresarial dedicado al ramo de las gasolineras, transporte de combustibles, llanteras, ramo automotriz, al sector pesquero y ahora a la rehabilitación de adicciones con la adquisición de la Clínica Oceánica, entre otros rubros, recordó que hace como 15 años salió en Noroeste un listado de las escuelas más necesitadas de Mazatlán, de lo que le informó su mamá y acudieron a ver uno de dichos planteles educativos.

Ahí se percató, junto con su mamá y sus hijos pequeños, de las necesidades de esa escuela que no tenía ni baños, por lo que los alumnos acudían a hacer sus necesidades fisiológicas entre la maleza, no se trata de otro país, sino de la periferia de Mazatlán.

”Zonas de marginación que tarde o temprano nos van a cobrar esa factura si no participamos, si no nos preocupamos por ellos”, continuó.

En la Escuela Primaria de Pradera Dorada, también con muchas necesidades, tenía más de mil niños y no contaba con el servicio de energía eléctrica, tampoco agua y ya ni hablar de abanicos y computadoras, por lo que los menores crecían en un ambiente tan agreste, pues ya de por sí la escuela es pesada en esas condiciones se complica más.

Por ello se empezó a ayudar a ese plantel metiéndole el servicio de agua potable, energía eléctrica, se puso una barda, abanicos, además se recibió una donación de 25 computadoras y ahora ese centro educativo es una de las de mayor alumnado y matriculado en Sinaloa, continuó, además se participa en actividades como el Día del Maestro.

”Yo tuve la alegría, porque tenemos muchas gasolineras y tenemos muchas pipas y ese es nuestro negocio madre, pero ninguna gasolinera, ni ninguna pipa lleva el nombre de ‘Amado Guzmán’, puede sonar muy egoísta, a lo mejor, pero para mí que te hayan puesto el nombre de una escuela cuando solamente tenía 43 años es algo que me voy a llevar a la tumba porque eso realmente es riqueza, el dinero aquí se queda”, enfatizó.

”Eso es realmente es lo que cuenta, lo que hayan participado y hayas incidido, porque lo poquito que hiciste y estás dando eso, ahora son como mil 400 niños, la posibilidad de un futuro mayor”.

Ahora se han adoptado más escuelas donde se pide compromiso de la comunidad educativa y capacidad de liderazgo, pues cuando se les regalan las cosas no las valoran, pero al llegar la pandemia del Covid-19 lo que era un problema se elevó porque se robaron los cables, los aires acondicionados, los pizarrones y hasta los excusados de las escuelas, dijo, por lo que se complicó restablecer 500 centros educativos que hay en Mazatlán.

Es evidente que la Federación no tiene recursos, pero la opción no es sentarse y ver cómo se pierden las cosas, se va sacando adelante.

”Fue cuando yo dije, yo ya no quiero depender del Gobierno, vamos mejor empezando a hacer nuestra propia Escuela”, recordó ante cerca de 300 empresarios del sur de Sinaloa y Culiacán que acudieron al Desayuno Empresarial de la Coparmex Mazatlán en un salón del Centro de Convenciones, la mañana de este jueves.

Precisó que se va abrir una escuela con capacidad para cerca de mil 500 niños, con guardería, pero no es un tema para lucrar, se tiene que ser autosustentable, pues de cada 100 niños que empiezan la Primaria nada más la mitad terminan la Preparatoria, con lo que se trunca la educación y la formación del país.

”La mitad de los niños que entran no terminan la prepa, de ese tamaño son los problemas que tenemos como país y ahora producto de lo del Covid-19 tenemos 2.5 millones de niños adicionales que han desertado de las escuelas”, recalcó Guzmán Reynaud.

También dijo que al personal que labora el Grupo Petroil y que no ha terminado su Primaria, Secundaria o Preparatoria se le apoya para que la concluya y se le entrega el respectivo certificado, pero también se incluye a su familia o vecinos.

Pues la gente que está menos preparada en la empresa es la que más interactúa con los clientes, por lo que se decidió invertir en ellos para mejorar su educación y eso se hace por amor y por autoestima de la gente.

”Cuál va ser la utilidad de la empresa, pues que en 15 años habremos podido cambiar el destino de 15 mil niños que aspiran a un mejor Mazatlán, esa es la utilidad de la empresa, claro, que cuando menos te salga tablas, que no te cueste, pero no lo estamos haciendo para vivir de la educación, lo estamos haciendo para que los que salen de ahí cada vez tengamos un mejor país y no tengamos esos 15 mil niños dedicados a la delincuencia, al hambre y al crimen”, subrayó.

Además, dio a conocer que el tema de las adiciones va en aumento y con la adquisición de la Clínica Oceánica se busca que en unos seis meses sea la mejor en Latinoamérica en tratamiento de adicciones, con gente especializada en eso, y se contempla entrar con ese programa en las colonias, lo que se busca es tratar de salvar vidas pues el índice de adicciones está altísimo.

También informó que Grupo Petroil tiene el Observatorio 1973 como un nuevo atractivo turístico de este puerto, además se tienen adoptadas 10 áreas públicas ¿lo que cuesta mucho dinero el agua, mantenimiento, jardinería, entre ellas la calle Ángel Flores, en el Centro de la Ciudad.

Precisó que con la Asociación Civil Formación y Desarrollo de la Niñez (Foden) cada semana se alimenta a mil 600 personas con lo que se puede conseguir, actividades en las que participan las mujeres de las colonias, se empezó con los niños, pero si un adulto mayor tiene hambre pues también pasa a comer.

”Y qué quisiéramos, pues quisiéramos darle de comer a 10 mil para que cuando menos se vayan con el estómago lleno, para que no se vayan pensando en otra cosa, aparte de los comedores tenemos la educación de adultos”, continuó el director general del Grupo Red Petroil.

”Pues estamos pidiendo salud, educación, imagen urbana y claro, la atención a los más necesitados, todos esos temas son como decía mi mamá cómo matan al toro y el toro no mata a nadie, todo nos cuesta, pero nos va costar más si no se hace algo, ...en algo te debe de incidir y debe preocuparnos a todos, el futuro de nuestra ciudad y cómo participamos en el cuidado de eso, en temas tan importantes y tan pequeños como el ruido, la imagen urbana, el cuidado de las playas que es un desorden”.

También dijo que debe preocupar la Isla de Venados que es un cuchitril actualmente y los gobiernos van y vienen, por lo que se deben adoptar, se debe apoyar porque se trata de la ciudad de todos, no se debe pensar nada más en lo de uno mismo.

”Y qué es tuyo, nada porque la vida tiene una caducidad, entonces si la utilidad a final de mi vida es que haya propiciado que la ciudad sea una ciudad más vivible y que han salido aquí, 4, 10, 15 mil niños con un futuro más promisorio esa es la gran utilidad”, recalcó Guzmán Reynaud.

FRASE

”Yo tuve la alegría, porque tenemos muchas gasolineras y tenemos muchas pipas y ese es nuestro negocio madre, pero ninguna gasolinera, ni ninguna pipa lleva el nombre de ‘Amado Guzmán’, puede sonar muy egoísta, a lo mejor, pero para mí que te hayan puesto el nombre de una escuela cuando solamente tenía 43 años es algo que me voy a llevar a la tumba porque eso realmente es riqueza, el dinero aquí se queda”.

Amado Guzmán Reynaud

Director general de Grupo Red Petroil