$!Incidente grabado en video en Real del Valle está sin una versión oficial

A pesar de los actos recientes de violencia en Sinaloa, Édgar González Zataráin, Presidente Municipal del puerto, afirmó que se siente seguro en las calles de Mazatlán y que la violencia en el municipio no está en un punto donde ya no se pueda salir a las calles.

“Hay que manejarlo con reserva, yo no puedo desmentir porque igual al rato sale peor, por eso hay que manejarlo con reserva, hasta que no tengamos más certezas, y las cosas llamarlas por su nombre, como siempre he insistido y he dicho, negarlo es un error y aceptarlo también es un error”.

“Le encargamos al secretario de seguridad, incluso le vamos a pedir información a la Fiscalía si es un hecho que se haya derivado de una detención, que no tenemos certeza, o si es otra cosa, si tiene que ver con violencia, de algún levantón o algo, en lo particular, lo único que sabemos, es lo que apareció en el video, que conocemos, que vimos y estamos solicitando mayor información”, indicó.

“Yo me siento seguro, de hecho ayer me vine de unas colonias ya muy noche, ya como a las 10 de la noche, 9 y media de la noche, no traigo escolta, no traigo patrulla ¿por qué no lo traigo? porque me siento seguro”.

¿Esa misma seguridad puede tener el ciudadano, Alcalde?

“Claro, yo salgo muy temprano a las calles y ando normalmente en la calle muy tarde-noche, insisto, sin escoltas, sin patrullas, sin nada, finalmente el por qué sentirme, sí tomo mis precauciones, no andarme exponiendo en lugares donde pudiera darse algo”.