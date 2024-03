MAZATLÁN._ El Regidor por el Movimiento de Regeneración Nacional, Roberto Rodríguez Lizárraga, manifestó públicamente su inconformidad por la forma en que dicho partido político eligió a sus candidatos a diputados por los cuatro Distritos Electorales de Mazatlán.

“Principalmente lo que a mí me sorprende es que los mismos estatutos de Morena y la misma convocatoria señalan de que no puedes ser candidato por un registro al que no fuiste inscrito, me estoy refiriendo directamente al de Distrito 23 y al del Distrito 21, a los dos compañeros de esos distritos que fueron evidentemente registrados para candidatos a presidentes municipales”, añadió.

“Entonces si no se respetaron los estatutos y no se respetaron la convocatoria por parte del Comité Ejecutivo Estatal que envió al Comité Ejecutivo Nacional entonces deja en entredicho el resultado de dónde se dicen los cuatro candidatos, me estoy refiriendo a los candidatos locales por Mazatlán, 20, 21, 22 y 23, lo único que yo pretendo es que aclare el Comité Ejecutivo Nacional de dónde sacaron las encuestas o cómo fue el resultado de las encuestas, que nos las presenten porque yo dudo que varios de los compañeros ahí tengan mayor cobertura que su servidor por el trabajo que llevamos hecho en el transcurso de que fundamos el proyecto de Morena aquí en Mazatlán”.

Dijo que espera que esta declaración pública suya llegue a oídos de integrantes de los comité ejecutivos estatal y nacional de Morena y tengan una respuesta porque son cientos de militantes fundadores de Morena que tienen un trabajo que debe ser tomado en cuenta y quieren oír cuál es el resultado de la encuesta que se realizó o cuál fue el algoritmo para que se decidieran por esos cuatro candidatos a diputados locales.

“La candidata por el Distrito 20 es Carla Ulloa Rodríguez; el Distrito 21 Carlos Escobar; el Distrito 22 es Rita Fierro, el Distrito 23 es Juan Carlos Patrón”, precisó el Regidor de Morena en Mazatlán.

“Mi posición es específicamente porque fue evidente el registro que ellos presentaron ante los medios de comunicación, en este caso de los dos (del) 21 y 23 que se registraron para candidatos como Presidente Municipal, pero la misma convocatoria dice que no te puedes registrar a otro escaño si no es al que de origen fuiste registrado, entonces nada más que haga una aclaración el Comité Ejecutivo Estatal y Nacional, y estamos esperando porque no se pueden violar los derechos políticos de nosotros los militantes, ese es un tema de derechos políticos”.

Precisó que en su caso se registró en su momento como aspirante a Presidente Municipal, por eso una vez que se dio el tema de paridad de género no solicitó ninguna explicación, está de acuerdo en ello, pero ya cuando salió la lista, que no es oficial, a final de cuentas siguen siendo precandidatos y que prácticamente ya está oficializada, considera que les deben una explicación porque están violentando tanto los estatutos como la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Rodríguez Lizárraga informó que su siguiente acto va ser el realizar una conferencia de prensa para hacer un extrañamiento para posicionarse respecto a lo que sucedió y dar todos los argumentos y el sustento legal porque no se pueden violentar o violar los derechos de ningún afiliados porque le han pagado el precio de la trayectoria que se tiene.

“Va ser por los dos medios, a través de una rueda de prensa y a través de un escrito dirigido al Comité Ejecutivo Nacional, esperemos que tomen la mejor decisión, yo estoy en la mejor disposición de que se respeten los derechos políticos porque no podemos repetir justamente las mismas razones que se eliminaran en los partidos anteriores y sabemos de qué partido estoy hablando”, recalcó el edil.