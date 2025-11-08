$!Incrementa ocupación hotelera por turismo deportivo en Mazatlán

José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas, habló de la llega del turismo deportivo para Mazatlán representa ocupaciones de fines de semana en temporadas bajas.

Tras un recorrido realizado por hoteles se observó la llegada de huéspedes, comensales en restaurantes y en las zonas turísticas emblemáticas de la ciudad, como el malecón, las playas, el Faro, la Glorieta Sánchez Taboada y en el parque Ciudades Hermanas amanecieron con gran afluencia de deportistas, practicando en bicicletas, corriendo y paseando.

Los eventos de la vuelta ciclista del Tour de Francia, la carrera de urbanianos Premier y los equipos de deportistas de la Copa Mazatlán activaron económicamente a los negocios este fin de semana.

MAZATLÁN._ Se dispara la ocupación hotelera, pero también las sillas en los restaurantes por la llegada del turismo deportivo nacional y mundial a Mazatlán.

No obstante que en noviembre ha crecido una mayor intensión de reservación, tanto en octubre como en noviembre con un mes de anticipación, a diferencia del periodo del 2024, aplaudió que los eventos deportivos crezcan del 55 al 75 por ciento la ocupación hotelera durante los fines de semana, como el actual.

Citó que por ello la Asociación a su cargo está promoviendo a Mazatlán porque no es el mismo producto de hace siete años y mucha gente no lo conoce como se reflejó en los resultados del estudio de que el 60 por ciento de la gente toma su decisión de viajar con un mes de anticipación.

“Todos los días pueden significar ocupaciones pero van en función de las circunstancias propias de la ciudad, de los eventos deportivos y de congresos y convenciones y de cualquier pretexto que pueda motivar que la gente venga a Mazatlán”.

Y es que el número de gente que trae este tipo de eventos deportivos siempre incrementa las ocupaciones en centros de hospedaje pero también los restaurantes son muy solicitados porque los participantes se vienen con todo y familias, aseguró Érick Mandujano Caro.

El presidente estatal de Canirac, destacó que la proyección de eventos deportivos tienen un impacto inmediato en el posicionamiento de Mazatlán de marca mundial.

“No estamos hablando nada más internacional sino mundialmente. La exposición que se le va a dar...el efecto inmediato obviamente siempre va a ser la venta, el aumento de venta que se tiene el fin de semana por tratarse de una fecha tan importante y la cantidad de deportistas que vienen de México e internacionales, entonces tiene doble beneficio, pero a mí el que más me motiva, el que más sabemos que le va a atraer a Mazatlán es el impacto a corto, mediano y largo plazo”.

El empresario destacó que el segmento deportivo háblese de los juegos de Beisbol de los Venados de Mazatlán, del equipo Mazatlán FC, del Maratón Pacífico, el Ciclotour, que ya viene ahora en diciembre y de la etapa del Tour de Francia en México, que están atrayendo gente y les está yendo muy bien.

“Todos estos eventos traen gente que viene a Mazatlán, nos ha ido muy bien con los partidos, por ejemplo ahora que vino Tigres, que vino Santos, que vino el América y no se diga Pumas, trae mucha gente de fuera y de los alrededores. Hay mucha pasión por el deporte y el deporte lo podemos utilizar también como otra arma de marketing para el restaurante como el turismo deportivo”.